Hinduer raser: Vil have sexscene fjernet

Selvom Christopher Nolans seneste film ’Oppenheimer’ handler om udviklingen af den første atombombe, er det nu alligevel en god gammeldags sexscene, der har fået sindene mest i kog.

Nemlig en specifik sengekants-scene mellem stjerneskuespillerne Cillian Murphy, der spiller den titulære Robert Oppenheimer, og Florence Pugh, der spiller hans elsker Jean Tatlock.

I Indien er flere hinduer nemlig fortørnede over, at der under sexscenen mellem de to bliver brugt en vending fra Bhagavadgita, der er et af de mest læste og respekterede skrifter i hinduismen.

Det skriver CNN.

‘Now I am become death, the destroyer of worlds,’ siger skuespiller Cillian Murphy i filmen, mens han læser op fra Bhagavadgita.

Filminstruktør Christopher Nolan (tv) og stjerneskuespiller Cillian Murph (th) har endnu ikke kommenteret på opråbene fra Indien.

‘Et direkte angreb’

Det er især hinduer på højrefløjen, der er blevet vrede over scenen, som altså blandt andet har fået en politiker fra partiet Bharatiya Janata Party (BJP) til at kalde filmen et ’foruroligende angreb på hinduisme.’

Han mener også, at filmen er en del af ’en større konspiration, der er skabt af anti-hinduistiske kræfter’.

Søndag udtalte Indiens informationskommisær, Uday Mahurkar, at scenen var et ’direkte angreb på en milliard tolerante hinduers religiøse overbevisning,' og sammenlignede det samtidig med at 'føre en krig mod det hinduistiske samfund'.

Han tilføjede også, at det ikke var for sent at genvinde hinduernes hjerter, men at man i så fald er nødt til at fjerne scenen fra filmen.

’Det vil genskabe dig som et bedre menneske og skabe et venskab med en milliard rare mennesker,' siger han med reference til instruktør Christopher Nolan.

Ingen fra Oppenheimer-produktionen har endnu reageret på udmeldingerne fra Indien.