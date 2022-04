Historisk: Aldrig set før

For første gang nogensinde optræder en døv skuespiller i et afsnit af 'The Simpsons'

For første gang nogensinde optræder en døv skuespiller i den animerede komedieserie 'The Simpsons'

- Det er fantastisk, lyder det begejstret fra John Autry II til Variety.

I 'The Simpsons'-afsnittet 'The Sound of Bleeding Gums' har John Autry II lagt stemme til den døve søn af Lisa Simpsons foretrukne saxofonspiller. Afsnittet følger Lisa Simpson, mens hun opsøger sønnen, og hjælper ham med at anskaffe et høreapparat.

- Det er livsændrende ligestilling og inklusion. Det her kan føre til forandringer for os alle. Det handler om, at hørehæmmede og hørende karakterer mødes. Det er historisk, siger John Autry II.

Det er også første gang, at tegnsprog er med i serien. Og det skal bemærkes, at karaktererne kun har fire fingre.

- Det var lidt vanskeligt, især fordi den ene ting, vi oversætter, er Shakespeare, siger Loni Steele Sosthand, som har skrevet afsnittet.

- Men jeg tror, vi klarede det.

Der er blevet produceret over 700 afsnit af 'The Simpsons' siden premieren i 1989.

'The Sound of Bleeding Gum' bliver afsnit 17 i seriens 33. sæson.

Afsnittet har premiere 10. april - præcis to uger efter, at Troy Kotsur blev den blot anden døve skuespiller i historien til at modtage en Oscar.