Historisk dansk Oscar-chok

For første gang nogensinde er en dansker nomineret til en Oscar for bedste instruktør. I alt blev det til fire danske nomineringer

Thomas Vinterberg er mandag eftermiddag blevet nomineret til en Oscar i kategorien bedste instruktør for 'Druk'. Det er første gang nogensinde, at en dansker nomineres i kategorien.

- Jeg er meget rørt over det, for det er jo mine kolleger, der har peget på mig til denne her pris, siger Thomas Vinterberg til Ekstra Bladet.

Han skal op imod David Fincher ('Mank'), Lee Isaac Chung ('Minari'), Chloé Zhao ('Nomadland') og Emerald Fennell ('Promising Young Women').

Artiklen fortsætter under videoen ...

'Druk' er produceret af Zentropa.

- Det er aldrig sket før, at en dansk instruktør er blevet nomineret, og 'Druk' er så meget en instruktørs væk, så det er virkelig godt set af komitéen, siger en tydeligt rørt Peter Aalbæk til Ekstra Bladet.

Selve filmen 'Druk' er også blevet nomineret til en Oscar i kategorien bedste udenlandske film. Det er anden gang, at Vinterberg nomineres i den kategori. Første gang var med 'Jagten' i 2014.

Fyldt med sorg og kærlighed

Vinterberg mistede i 2019 sin datter i en trafikulykke, og filmen er dedikeret til hende.

- Det er en meget uindpakket film, som kommer lige fra hjertet. Den kommer fra en tid i mit liv, som var fyldt med sorg og fyldt med kærlighed på samme tid. Holdet og skuespillerne greb mig på et tidspunkt, hvor jeg var i frit fald - det er jeg for så vidt stadigvæk - over tabet af min datter, siger han til Ekstra Bladet efter offentliggørelsen.

Dansk 'Druk'-fest: Nomineret til Oscar

'Druk' Instruktør: Thomas Vinterberg

Manuskript: Thomas Vinterberg, Tobias Lindholm

Producer: Kasper Dissing, Sisse Graum Jørgensen

Fotograf: Sturla Brandth Grøvlen

Klipper: Anne Østerud, Janus Billeskov Jansen

Lyd: Jan Schermer, Hans Møller

Scenograf: Sabine Hviid

Casting: Tanja Grunwald

Udover de to 'Druk'-nomineringer blev også danske Elvira Lind nomineret for sin kortfilm 'The Letter Room'.

Og Mikkel E. G. Nielsen blev nomineret i kategorien bedste filmredigering for 'Sound of Metal'.

Så der er lagt op til en kæmpe dansk 'Druk'-fest, når vinderne afsløres 25. april ved den 93. udgave af Oscar-uddelingen.