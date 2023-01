Historisk hattrick

'Avatar: The Way of Water' har netop passeret to milliarder dollars i global indtjening, hvilket medfører en vild rekord til instruktør James Cameron

Efter en relativt sløv start har film nummer to i det stort anlagte 'Avatar'-univers nu for alvor slået fast, at børnevenlig øko-science fiction er en salgsvare, der er enorm efterspørgsel på.

Ifølge Yahoo! News har 'Avatar'-filmen -med undertitlen 'The Way of Water' - netop passeret grænsen på to milliarder dollars, hvilket svarer til næsten 14 milliarder danske kroner.

Dermed kan den amerikanske instruktør James Cameron som den eneste blære sig med at have stået bag hele tre film, der alle har passeret den magiske grænse.

De to af hans øvrige film, der ligeledes har indtjent mere end to millarder dollars, er 'Titanic' fra 1997 og den første 'Avatar'-film fra 2009.

Sidstnævnte nærmer sig desuden den hidtil uopnåelige milepæl på tre milliarder dollars. Indtil videre har den indtjent 2,94 milliarder dollars.

Udover 'Avatar' og Titanic' har to 'Avengers'-superheltefilm og en enkelt 'Star Wars'-film indskrevet sig i den eksklusive 'to milliarder dollars'-klub.

Jake Sully på ryggen af en flyvefisk i den biografaktuelle 'Avatar: The Way of Water'. Pr-foto

Film nummer tre i 'Avatar'-serien får efter planen premiere allerede i 2024. Treeren er allerede optaget, og herefter vil der komme til at gå op til syv år, før vi får nummer fire og fem at se.

Hvis man skal tro den evigt optimistiske og selvsikre instruktør, bliver de kommende film endnu bedre end de første, som han betragter som en slags appetitvækker inden den store hovedret.

Hvis du vil vide mere om det populære 'Avatar'-univers, kan du læse med HER, hvor du blandt andet kan få historien om Hollywood-stjernen, der måtte takke nej til hovedrollen og dermed gik glip af fire milliarder kroner.