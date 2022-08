Historisk: Næsten 10 millioner så med

HBO Max har netop offentliggjort traileren for streamingtjenestens største seriesatsning i år, 'House of the Dragon'. Serien er en forløber til monsterhittet 'Game of Thrones' og følger flere medlemmer af Targaryen-klanen i intern kamp om at overtage Jerntronen. Krig er uungåeligt. 'House of the Dragon' har premiere 22. august. Se traileren her.

Bare i USA har tæt på ti millioner allerede set første afsnit af 'House of the Dragon'

Der var tilsyneladende mange, der havde glædet sig til at tage hul på 'Game of Thrones'-opfølgeren 'House of the Dragon', der mandag havde premiere på HBO Max.

I hvert fald kan streamingtjenesten over for flere amerikanske medier bekræfte, at historisk mange amerikanere har tunet ind på premiereafsnittet.

Det skriver blandt andre filmmediet Deadline, der beretter at 9,9 millioner seere streamede første afsnit i serien, og dermed er det den mest sete premiere i HBO's historie.

Ifølge Deadline er det til sammenligning 350 procent flere, end der så premieren på forløberen 'Game of Thrones' i 2011.

Og det glæder man sig selvfølgelig over hos HBO.

'Det var vidunderligt at se millioner af 'Game of Thrones'-fans vende tilbage sammen med os til Westeros i går. 'House of the Dragon' kommer med et utrolig talentfuldt cast og hold, som har lagt deres sjæl og hjerteblod i produktionen, og vi er ekstatiske over seernes positive respons', siger indholdschef for HBO og HBO Max, Casey Bloys, til mediet.

Trods den store succes er der dog lang vej til de 19,3 millioner amerikanske seere, der tunede ind på afslutningen af 'Game of Thrones' i 2019.

Hvordan premiereafsnittet har klaret sig på globalt plan, står fortsat ubesvaret hen.

Ekstra Bladets anmelder var begejstret over anslaget, men forudser samtidig, at 'House of the Dragons' bliver 'en langstrakt skuffelse'. Læs anmeldelsen her.