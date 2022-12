Hit-serie censureret

Er afsnit af 'Game of Thrones' blev pillet af skærmen, da det indeholdt for mange bandeord

Det er ingen hemmelighed, at 'Game of Thrones' indeholder bandeord på stribe.

Men det stred imod de britiske regler, da Sky Atlantic tilbage i august viste et afsnit af den populære serie klokken halv otte om morgenen.

Det er afgørelsen, Ofcom er noget frem til. Ofcom er den britiske myndighed, der blandt andet regulerer bandeord i britisk radio og tv.

Og der blev både sagt 'cunt', 'shit' og 'fuck' i det viste afsnit.

Britiske broadcastere må ellers kun vise indhold med bandeord før klokken 21.00, hvis indholdet er gemt bag en børnesikring, der kræver en pinkode.

Men teknikken spillede ikke, og derfor kunne børn og unge under 18 frit se afsnittet, der blev sendt i de tidlige morgentimer.

Der gik cirka 40 minutter af afsnittet, før showet blev afbrudt og pillet af skærmen. Det skriver Deadline.

Ofcom erkender, at der her været en 'uforudset teknisk fejl' med Skys teknologi og skriver i afgørelsen, at 'der er blevet truffet foranstaltninger for at forhindre en gentagelse'.

Som svar på afgørelsen siger Sky, at stationen 'fuldt ud accepterer, at den type indhold ikke bør sendes før kl 21.00 uden den obligatoriske pinkode-beskyttelse', og at de 'oprigtigt beklager over for de kunder, der har set dette indhold.'

'Det var aldrig vores hensigt at fornærme eller vores seere', tilføjer betalings-tv-giganten.

