Hitserie får efterfølger med gamle kendinge

'That '70s Show' rykker to årtier frem i en ny udgave, Netflix netop har bestilt

I otte sæsoner mellem 1998 og 2006 kunne seerne følge med i 70'er-livet hos Eric Forman - spillet af Topher Grace - og hans venner og familie i Wisconsin i tv-serien 'That '70s Show'.

Og nu er der gode nyheder til fans af serien, der på dansk fik titlen 'Dengang i 70'erne'. Netflix har nemlig bestilt en spinoff-serie med titlen 'That '90s Show'. Det skriver flere medier - heriblandt Variety og Deadline.

Som den skarpe læser formentlig har regnet ud, kommer serien denne gang til at foregå i 90'erne. Helt præcis bliver det i 1995, hvor man kommer til at følge Leia Forman, der er datter af Eric og Donna, som man kender fra den originale serie.

Hun rejser til Wisconsin for at bo hos sine bedsteforældre Red og Kitty Forman, der også var en stor del af 'That '70s Show'.

Ifølge Deadline er der endnu ikke indgået aftaler med andre af skuespillerne fra successerien, men det er forventningen, at en række af dem kommer til at optræde som gæstestjerner.

Det er anden gang, skaberne forsøger at malke den succes, som 'That '70s Show' var.

Mens serien kørte, forsøgte man sig med spinoff-serien 'That '80s Show', hvor ingen fra den originale serie dog medvirkede. Det blev ingen succes, og efter én sæson blev serien lagt i graven.

Det vides ikke, hvornår 'That '90s Show' rammer streamingtjenesten.