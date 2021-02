Hitserie får ny hovedrolle

Hit-serien 'Bridgerton' tog verden med storm, da den blev udgivet på Netflix i december.

Serien er siden blevet bekræftet til at vende tilbage med en sæson nummer to, og nu har Netflix løftet sløret for, hvem der får lov til at spille overfor Jonathan Bailey, som spiller det mandlige overhoved i Bridgerton-familien, Anthony.

Det skriver People.

I den første sæson af Bridgerton var det Hertug Simon og Daphne Bridgertons forhold der var i fokus. Foto: Liam Daniel/Netflix

Det er den unge skuespillerinde Simone Ashley, der er kendt fra blandt andet 'Sex Education' og 'Detective Pikachu', der kommer til at overtage som den ledende kvinde i seriens anden sæson, hvor hun skal spille en karakter, som hedder Kate Sharma.

'Nyligt ankommet til London er Kate en klog, selvrådig, ung kvinde der ikke har meget tilovers for tåber, inklusiv Anthony Bridgerton,' lyder beskrivelsen af den nye karakter

Anden sæson kommer til at følge plottet i den anden bog om Bridgerton-familien, 'En uventet forelskelse' skrevet af Julia Quinn.

I første sæson af 'Bridgerton' havde Anthony Bridgerton en hed affære med operasangerinden Siena. Foto: Netflix

Her følger handlingen ikke de velkendte karakterer Hertugen Simon og Daphne Bridgerton, men derimod den ældste Bridgerton, Anthony, og hans søgen efter kærligheden.

Optagelserne til den anden sæson af succes-serien kommer til at foregå i London og starter til forårret.