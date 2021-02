Hitserie får spinoff: Første bid afsløret under Super Bowl

Dramaserien 'Yellowstone' får en forløber. Det blev offentliggjort fredag i en pressemeddelelse, og under nattens amerikanske Super Bowl blev den første lillebitte videobid af den kommende spinoff-serie vist.

Det var ikke meget, seerne blev trakteret med, men dog nok til at hæve pulsen hos de største fans af originalserien:

I den originale 'Yellowstone'-serie har Kevin Costner hovedrollen som familieoverhovedet John Dutton, der sammen med sine børn prøver at redde sin 'Yellowstone Dutton Ranch' med tilhørende land fra at blive overtaget af fremskridt og storkapital.

En dramatisk fortælling indeholdende korrupte politikere, skydegale cowboys og en dysfunktionel familie blandet med flotte skud af ranch-liv og forrygende natur i nutidens USA.

Afslører nyt om verdens dyreste tv-serie

Kevin Costner som familieoverhovedet John Dutton i 'Yellowstone' flankeret af sine børn. Foto: ViacomCBS

Rejsen mod vest

Tredje sæson af 'Yellowstone' blev i efteråret den mest sete sæsonpremiere på amerikansk kabel-tv i to år, og den succes bliver nu udnyttet til fulde med forløberen 'Y: 1883'.

Serien vil følge familien Duttons oprindelige rejse mod vest gennem de store sletter mod den sidste bastion i det utæmmede Amerika. Det bliver en fortælling om den vestlige ekspansion i slutningen af 1800-tallet og et portræt af en familie, der flygter fra fattigdom og grundlægger 'Yellowstone Dutton Ranch'. Og fortællingen bare noget lignende originalen, så bliver det ikke udramatisk.

Netflix lancerer ny smart funktion

Premiere i år

'Y: 1883' er skabt af Taylor Sheridan, som også er medskaber af den originale 'Yellowstone'. Der er endnu ikke sat navne på medvirkende skuespillere.

Den kommende serie får premiere i løbet af 2021 på streamingtjenesten Paramount+, der lanceres i Danmark i slutningen af marts. Her vil du også kunne se de tre sæsoner af den originale 'Yellowstone'.

Sæson et og to kan lige nu ses på C More.

Sæson fire af 'Yellowstone' med Kevin Costner og resten af nutidens familien Dutton får premiere til juni.

Forbudt for børn: Nu mister Disney+ sin uskyld