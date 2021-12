Hitter i juleserie

Den spritnye juleserie 'Nisser' har fået en fremragende start på Netflix, hvor den aktuelt er det mest sete indhold i Danmark.

Blandt skuespillerne i serien er Peder Thomas Pedersen, der udover at være kendt for biroller i 'Gidseltagningen', 'Advokaten' og 'Kastanjemanden' også stod bag den legendariske satiregruppe Gramsespektrum i 90'erne, og han nød at være med til at skabe en anderledes juleserie.

- Juletingene bliver altid noget, der laves til ret små børn. Tonen er meget hyggelig, og her, jeg ved ikke, om det er hyggeligt, men man fornemmer, at det er en familie, der har det ret fint trods en lidt mere grov tone. Og så går serien ellers banjo, siger han med et smil.

Den mørke vintertid

For Peder Thomas Pedersen, der spiller rollen som faderen i serien, har juletiden ikke altid været en lykkelig tid. Ikke fordi han har noget imod julen, men den vintertid, der følger med, ramte den 48-årige skuespiller hårdt, da han var i starten af 20'erne.

- Det var mere mørket end juletiden. Da jeg var yngre, fik jeg noget vinterdepression, når mørket kom. Det har ændret sig med tiden, men det var virkelig heftigt, siger han og fortsætter:

- Jeg tror ikke, jeg var klinisk deprimeret, men det var på et niveau, så jeg gik fra min kæreste, hver gang vinterhalvåret kom. Og så fandt vi sammen igen et par måneder efter. Det har helt klart været vildt, men når man bliver ældre, finder man nogle løsninger, og for mig har det været kost og træning, siger han.

Voldsom reaktion

Peder Thomas Pedersen fortæller, at hans formodede vinterdepression varede i fem-seks-syv år, før han fik styr på det, og han understreger, at han ikke følte, at han stod ude på kanten og overvejede sin egen eksistens.

- Det var ikke noget, hvor jeg tog på psykiatrisk, men det var noget, hvor jeg kunne mærke, at det var svært at komme igennem. En følelse af ikke at kunne se lyset for enden af tunnelen. Jeg har været i en kulkælder, og det er forfærdeligt at være i.

- Hvordan følte du det?

- Sindet er en underlig størrelse, når man ikke kan se lyset for enden af tunnelen. Det var ikke sådan, at jeg har været ved at begå selvmord. Det har ikke været derude. Men man kan ligesom ikke komme op og i gang. Det er en voldsom reaktion at have, at man slår op med sin kæreste, når vinterhalvåret kommer, fordi man ikke kan se, at noget skal munde ud i noget godt.

I dag klinger den mørke juletiden anderledes positivt, og han nyder at gå rundt og iagttage de mange flotte opsatte lys med sine tre børn, fortæller han.

'Nisser' kan ses på Netflix. Læs Ekstra Bladets anmeldelse her.