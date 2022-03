Hitter på overraskende vis

Ukraines præsident Volodimir Zelenskij roses i stor stil for sin håndtering af den russiske invasion af Ukraine, og støtteerklæringer sendes i hastigt tempo i retning af den ukrainske præsident.

Også i kulturens verden.

For Zelenskij er tidligere komiker og skuespiller. I 2015 spillede han ukrainsk præsident i komedieserien 'Folkets tjener’, et navn han senere gav sit parti, og den serie går som varmt brød lige nu.

Distributøren Eccho Rights fortæller til Associated Press, at interessen for 'Folkets tjener', der fik tre sæsoner og en spin-off-film, er stukket helt af og kalder det 'bemærkelsesværdigt'.

- Det er et lidt gammelt show allerede, siger Nicola Söderlund, der er managing partner i Eccho Rights til Associated Press.

- Men under disse omstændigheder er det blevet meget, meget, meget interessant for alle.

PR-foto

Solgt til mange lande

I Storbritannien har Channel 4 sikret sig rettighederne og viser et afsnit allerede på søndag. Derudover kan Eccho Rights oplyse, at MBC i Mellemøsten, ANT1 i Grækenland og PRO TV i Rumænien har sikret sig rettighederne til serien.

Det samme har tv-stationer i Bulgarien, Moldova, Estland, Frankrig, Finland og Georgien.

- Folk bliver overraskede, når de hører, at en komiker kan spille politiker, men det gjorde han. Hans evner til overbevisende at give beskeder til folket, hvilket er, hvad du gør som tv-vært, har hjulpet ham meget som politiker, siger Nicola Söderlund.

Med den massive interesse for 'Folkets tjener' følger en sum penge. Og Eccho Rights har valgt at donere 370.000 kroner til det ukrainske røde kors.