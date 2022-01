Hjælp til Louie: Skal i specialinstitution

Alle nybagte forældre får vendt deres verden og hverdag godt og grundigt på hovedet, når der kommer en lille ny i familien.

Men for Maria og Daniel, der er med i TV 2-programmet 'Årgang 20', har det at blive mor og far på ingen måde været som ventet.

Ud over at deres toårige søn, Louie, har en nyresygdom, har den lille purk fået diagnosen infantil autisme.

Diagnosen betyder blandt andet, at Louie ikke kan være i vuggestue ret mange timer af gangen. Det har haft den konsekvens, at 24-årige Maria Brask Mainz har måttet droppe ud af sin uddannelse for at være der for sin søn.

- Han er typisk i vuggestue nogle timer om dagen, så kan han ikke mere. Så det er korte dage, han har. Når han kommer hjem, er han helt færdig. Vi kan ikke foretage os andet end at være hjemme og give ham ro. Hele vores tanke om, hvordan vores familieliv skulle se ud, har ændret sig, fortæller Maria Brask Mainz til Ekstra Bladet.

I denne sæson af 'Årgang 20' bliver Maria og Daniel gift. Foto: Gammelgaard Gram Fotografi

- Både Daniel og jeg er meget spontane og kan godt lide, når der sker noget. Sådan kan vi ikke leve mere, siger Maria Brask Mainz og fortæller, at familien ofte må dele sig op, så enten mor eller far må blive hjemme med Louie.

Heldigvis oplever det unge par, at de får god hjælp til deres søn. Tirsdag var de til et stort netværksmøde om Louies fremtid.

- Alle var der. Pædagoger, psykolog, læge og vores sagsbehandler. Anbefalingen var, at Louie skal i en specialinstitution, hvor der vil være meget mere ro og støtte. Han er virkelig udfordret i vuggestuen nu, fordi der er mange børn. Nogle gang kan han ikke klare mere efter en halv time, siger Maria Brask Mainz.

Hvornår der er plads på en institution, der er mere passende til Louis, ved 'Årgang 20'-forældrene ikke.

- Men vi blev lovet, at der allerede fra 1. februar bliver tilknyttet en specialprædagog kun til ham. Det er virkelig dejligt at opleve, hvordan vi bliver hjulpet. Jeg er blevet kontaktet af så mange, der kæmper for at få hjælp til deres barn samtidig med, at de har et barn, der ikke trives. Det er frygteligt at høre de historier, siger Maria Brask Mainz.

- Hvad betyder det for jer, at Louie får den rette hjælp?

- Det betyder alt. For Louie betyder det alt, at han får nogle rutiner, der fungerer for ham. Alt, hvad vi gør, er rutiner. Hvis han kommer bare en halv time senere i seng, end han plejer, græder han hele natten. Det er der, vi er, siger Maria Brask Mainz.

I disse uger ruller 'Årgang 20' over skærmen på TV 2 tirsdag aften, og her fremgår det tydeligt, at Maria Mainz brændende ønsker sig et barn mere.

Den drøm er dog sat på pause, efter Louie har fået sin diagnose.

- Det vil ikke være fair overfor Louie. Jeg ville gerne have haft børn tæt på hinanden, men sådan bliver det ikke. Han er nødt til at være lidt ældre, så han kan forstå lidt mere. Men jeg håber, at det kan blive til næste år, siger hun.

I sæsonens første afsnit afslørede Maria Brask Mainz, at det ikke kun er hendes søn, der kæmpe er med en diagnose. Ærligt fortalte hun, at hun i årevis har lidt af en spiseforstyrrelse.