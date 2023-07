Hollywood-stjerner klar til strejke

Hollywood-skuespillernes fagforening (SAG-AFTRA) er klar til at igangsætte en strejke, efter det ikke er lykkedes at nå en aftale med en række mediegiganter.

Det skriver mediet Los Angeles Times.

Den tidligere aftale mellem parterne udløb onsdag aften lokal tid efter først at være blevet udsat fra at udløbe den 30. juni.

Fagforeningen repræsenterer 160.000 skuespillere - fra de største stjerner til ukendte statister.

Ifølge Los Angeles Times har 98 procent af fagforeningens medlemmer stemt for, at fagforeningsledelsen har bemyndigelse til at igangsætte en strejke, hvis ikke den nåede en aftale.

Bestyrelsen i fagforeningen vil torsdag morgen lokal tid stemme om, hvorvidt strejken skal igangsættes.

Skuespillerne har forhandlet med nogle af de største medie- og underholdningsselskaber i verden. Heriblandt Netflix, Amazon, Walt Disney og Apple.

Formanden for SAG-AFTRA, Fran Drescher, mener, at selskabernes svar på fagforeningens forslag har været både 'fornærmende og respektløse'.

- Virksomhederne har nægtet at engagere sig meningsfuldt i nogle emner, og på andre har de fuldstændig afvist at kommunikere med os, siger han i en udtalelse ifølge Los Angeles Times.

I forvejen er Hollywood ramt af en to måneder gammel strejke fra The Writers Guild of America (WGA), Hollywood-manuskriptforfatternes fagforening.

De 11.500 tekstforfattere vil have en højere løn og en ændring af praksis i industrien. Det skyldes ifølge tekstforfatterne et boom i streaming.

Arbejdsnedlæggelsen har standset produktionen af en lang række tv-shows og film som blandt andet 'Thunderbolts' og 'Blade'.

Både skuespillernes og manuskriptforfatternes fagforening mener, at underholdningsindustrien har ændret sig markant, i takt med at streaming er blevet dominerende.

Samtidig mener de, at deres arbejde udfordres af kunstig intelligens, hvis evner hele tiden udvikler sig.