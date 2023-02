Holy Spider snupper 11 statuetter ved Robert Prisen

Skuespillere, instruktører og branchefolk fra den danske filmindustri var lørdag aften samlet ved den årlige uddeling af Robert Prisen.

Og her var det 'Holy Spider', der løb med aftenens mest fornemme pris. Den vandt nemlig statuetten for Årets Danske Spillefilm.

Samtidig vandt instruktøren bag, Ali Abbasi, prisen for Årets Instruktør mens skuespillerinden Zar Amir Ebrahimi blev hyldet for sin præstation med prisen for Årets Kvindelige Hovedrolle I En Film.

Der var endnu flere priser til 'Holy Spider', der ikke klarede cuttet, da Oscar-nomineringerne for nylig blev afsløret. Her var den ellers indstillet som Danmarks bud til prisen for Bedste Internationale Film.

Men ved Robert Prisen ryddede den fuldstændigt bordet og scorede også statuetterne for Årets Originale Manuskript, Årets Fotograf, Årets Score, Årets Sounddesigner, Årets Visuelle Effekter, Årets Scenograf og Årets Klipper.

'Holy Spider' er inspireret af en virkelig seriemorder i Iran, der gik målrettet efter kvindelige sexarbejdere i årene 2000 og 2001.

I filmen forsøger en kvindelig journalist at opklare mordene. Filmen er optaget i Jordan, da instruktøren, Ali Abbasi, fik forbud mod at filme i Iran.

Arash Ashtiani fik prisen for Årets Mandlige Birolle I En Film for 'Holy Spider', mens Årets Kvindelige Birolle I En Film gik til Lene Maria Christensen for 'Rose'.

Der var også en pris for Årets Mandlige Hovedrolle I En Film til Anders W. Berthelsen, der fik en statuette for sin portrættering af musikeren Bamse i filmen af samme navn.

Årets Dokumentar fik 'Et hus af splinter', der i marts skal kæmpe om en Oscar i samme kategori, når det store show afholdes i Los Angeles.

Der blev på aftenen uddelt ikke mindre end 29 priser i kategorier inden for både film og tv samt en Ærespris, der i år gik til Jørgen Leth.

I tv-kategorierne var der to serier, der udmærkede sig - begge har været sendt på DR.

'Carmen Curlers' vandt for Årets Tv-serie, mens også seriens skuespillere blev belønnet. Maria Rossing fik prisen for Årets Kvindelige Hovedrolle I En Tv-serie og Nicolai Jørgensen snuppede prisen for Årets Mandlige Birolle I En Tv-serie.

Årets Mandlige Hovedrolle I En Tv-serie blev snuppet af Frederik Cilius for DR-succesen 'Orkestret', der også vandt for Årets Korte Tv-serie. Samtidig vandt Emma Sehested Høgh for Årets Kvindelige Birolle I En Tv-serie for sin bedrift i den.

Frederik Cilius var i øvrigt vært på årets show, der foregik i Tivoli Hotel & Congress Center i København.

Det Danske Filmakademi har uddelt de eftertragtede Robert-priser siden 1984. Priserne gives efter afstemning blandt alle filmakademiets medlemmer. For at blive medlem er det et krav, at man arbejder i filmbranchen.