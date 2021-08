Hov! Lagde du mærke til det?

Observante seere har ikke ladet det gå deres næse forbi, at der var noget uldent på spil i det populære datingprogram 'Fem fyre flytter ind' på TV 2.

I programmet skal tre forskellige kvinder date fem mænd, mens de finder ud af, hvem de rent faktisk passer sammen med.

Seerne kan udover at se fyrene bevæge sig rundt i kvindernes hjem også høre deres tanker, når de i forskellige interviews fortæller om deres oplevelser med kvinderne.

Og netop her opstod der forvirring om ægtheden af programmet, da flere seere lagde mærke til, at mændene godt nok sad med forskellige baggrunde, men alle sammen havde den samme vase og tøjstativ ved siden af sig.

For var det så overhovedet rigtigt? Eller var der tale om skuespil i programmet?

Det har nu fået TV 2 til tasterne, hvor de forklarer, hvordan det egentlig hænger sammen med mændenes interviews.

'Godt spottet. De individuelle interviews er rigtignok lavet i et sync-studie på location, i en vogn ude foran kvindernes hjem, som er taget med rundt alle steder. Der er derfor intet skuespil. Tapetet i baggrunden er skiftet for at give en forskellig følelse hver gang', lyder det fra TV 2.

