'How I Met Your Mother'-spinoff på vej

Amerikansk streamingtjeneste vil lave en opfølger på den populære tv-serie 'How I Met Your Mother'

'And that, kids, is how I met your mother'.

Ted Mosbys lange historietime til sine børn, om hvordan han mødte deres mor i den amerikanske tv-serie 'How I Met Your Mother', begejstrede mange seere verden rundt.

Serien, der blev vist på tv fra 2005 til 2014, er stadig i dag populær på Netflix, og nu er en lignende historie klar til at blive fortalt igen.

Det skriver det amerikanske medie Variety.

Den amerikanske streamingtjenste Hulu har nemlig annonceret, at de vil lave en spinoff-version af den populære serie. Denne gang bliver det dog moren, der vil fortælle sine børn, om hvordan hun mødte deres far. Derfor kommer serien også til at hedde 'How I Met Your Father'.

Denne gang er det moren Sophie livshistorie, seerne skal følge. Foto: Faye Sadou/Ritzau Scanpix

Det er den amerikanske skuespiller Hillary Duff, der skal spille hovedrollen Sophie i spinoffen.

- Jeg har været utrolig heldig med at spille vidunderlig roller i løbet af min karriere, og jeg glæder mig til at spille Sophie, siger Hillary Duff ifølge Variety og fortsætter:

- Jeg er stor fan af 'How I Met Your Mother', og jeg er beæret og også lidt nervøs over, at Carter og Craig (den originale series skabere, red.) ville stole på mig med efterfølgende til deres baby.

33-årig Hillary Duff blev allerede verdenskendt som 14-årig, da hun spillede hovedrollen i Disney-serien 'Lizzie McGuire'.

Hvornår 'How I Met Your Father' får premiere er endnu ikke offentliggjort, men Hulu har planlagt, at der indtil videre skal laves 10 episoder af den nye serie.