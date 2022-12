Hun er tilbage: 18 mænd kæmper om hende

Mette Sommer, der blev kendt i sæson to af 'Bachelor' bliver en af to hoveddeltagere i den nye sæson af 'Bachelorette'

Mette Sommer nåede hele vejen til den allersidste roseceremoni i sidste sæson af 'Bachelor', hvor hun blev afvist af Kasper Skak.

Men det har ikke slået 33-årige Mette Sommer ud.

Nu er hun nemlig klar på et helt nyt eventyr, når hun skal være Danmarks anden bachelorette, i TV 2's 'Bachelorette' som er en ny udgave af det populære datingprogram 'Bachelor', der har kørt i to sæsoner på TV 2 Play.

- Jeg var med i ’Bachelor’ sidste sæson, og det var en megafed oplevelse. Nu er jeg med igen, og jeg tror, kærligheden venter på mig i Mexico. Jeg glæder mig til en masse uforglemmelige, romantiske og vilde dates, siger Mette Sommer i en pressemeddelse.

Mette Sommer er heller ikke i tvivl om hvilken slags mand, hun leder efter.

- Jeg leder efter en eventyrlysten mand med humor. Han må gerne være med på et aktivt liv med rejser, sport og generel smag for livet. Han må gerne være passioneret omkring en ting, og så må han godt vide, hvad han vil med sit liv, siger Mette Sommer.

En ud af to

Den første bachelorrette blev afsløret allerede i sidste uge.

26-årige Julie Kriegler fra København.

'Jeg har ikke en bestemt type, jeg går efter. Bare han har glimt i øjet, et sødt smil og er charmerende, så er jeg solgt', fortæller Julie, som håber at møde en 'megafantastisk mand, der er sød og sjov og fejer benene væk under hende', fortalte hun i pressemeddelsen.

Julie Kriegler skal date 18 mænd i programmet 'Bachelorette'. Foto: TV 2

I løbet af de to sæsoner, der har kørt af 'Bachelor' indtil videre, er det blevet til tre kærestepar, nemlig Bolette Birch og Jaffer Janjooa fra første sæson samt Helena Witt og Kasper Skak og Philip Geisler Berg og Frederikke Victoria Olsen-Kludt fra sæson to.

Danmarks første 'bachelor', Casper Berthelsen, kom hjem uden at have fundet kærligheden i programmet. Han har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at han tjente styrtende på at være med i 'Bachelor', men at han faktisk gerne ville have været pengene foruden - se her, hvor meget han tjener i forhold til andre danske realitystjerner.

Hvis man ønsker at melde sig til casting på 'Bachelorette', skal man være klar på fire-fem ugers optagelser efter nytår i Mexico, oplyser TV 2. Man kan tilmelde sig her.

'Bachelorette' får efter planen premiere på TV 2 Play i sommeren 2023.

