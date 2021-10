Det var Hannah Gutierrez-Reed, der var ansvarlig for at håndtere det våben, som Alec Baldwin skød og dræbte en kollega med. Foreløbigt er ingen sigtet i sagen

Det var våbeninspektøren Hannah Gutierrez-Reed (24), der var ansvarlig for håndteringen af våben på settet til westernfilmen 'Rust', hvor stjerneskuespilleren Alec Baldwin ved et uheld skød og dræbte en kollega og sårede en anden med en pistol.

Det fremgår af retsdokumenter ifølge AP.

Pistolen var en ud af tre pistoler, som våbeninspektør Hannah Gutierrez-Reed havde sat frem i forbindelse med en scene, der skulle øves. Den assisterende instruktør Dave Halls tog derefter pistolen og gav den siden til Alec Baldwin, der affyrede den i troen om, at den var sikker og ikke ladt.

Det er endnu uvist, hvor mange skud der blev affyret med pistolen, men Hannah Guiterrez-Reed overdrog pistolen til politiet med det samme, da de ankom til ulykkesstedet.

Hun var ansvarlig for våbnet

AP og The Wall Street Journal har forgæves forsøgt at få en kommentar fra både Guiterrez-Reed og den assisterende instruktør Dave Halls.

Ny i job

Hannah Guiterrez-Reed var forholdvis ny i jobbet som våbeninspektør, da hun blev tildelt ansvaret på 'Rust'. For nylig har hun italesat, at hun var meget usikker på sig selv i rollen som våbeninspektør, fordi hun kun har medvirket på én stor film - nemlig westernfilmen 'The Old Way'.

I podcasten 'Voices of the West' fortæller Gutierrez-Reed, der er datter af den kendte våbeninspektør Thell Reed, at hun var meget nervøs forud for det første job, hvor hun skulle håndtere våben til filmen 'The Old Way', og at hun ikke vidste, om hun var klar til det store ansvar endnu.

- Det var virkelig en badass måde at starte en forhåbentlig lang og sej karriere på. Jeg er lige blevet færdig med at arbejde på 'The Old Way' med Nicolas Cage. Det var hans første western, siger hun og fortsætter:

- Du ved. Det var mit første job som våbeninspektør. Jeg var virkelig nervøs over det til at starte med, og jeg var lige ved ikke at tage jobbet, fordi jeg ikke var sikker på, om jeg var klar. Men da jeg så gjorde det, så gik det meget problemfrit, siger Hannah Gutierrez-Reed videre i podcasten.

Det var en tydelig påvirket Alec Baldwin, der blev fotograferet, efter politiet havde afhørt ham efter den tragiske hændelse. Foto: Jim Weber/The New Mexican

Det værste

I podcasten fortæller hun også om den hjælp, hun har fået af sin far, der blandt andet har stået for våbenhåndteringen på kendte film som 'Django: Unchained', '3:10 to Yuma' og 'Once Upon a Time in Hollywood'.

- Han hjalp mig, fra jeg var helt grøn, og han har lært mig alt, hvad jeg ved på nuværende tidspunkt, og jeg er stadig i gang med at lære.

- Min far har lært mig en masse, men der er også en del, jeg bare har lært af mig selv via observation, ved at se på ham og ved bare at vide, hvordan et våben fungerer, siger hun videre.

I interviewet fortæller hun samtidig, at den mest 'skræmmende ting' ved hendes job er, når der skal puttes løst krudt i rekvisit-pistoler, fordi hun har været usikker på, hvordan man gør.

- Det her med at putte løst krudt i var det mest skræmmende for mig, fordi jeg ikke vidste noget om det, siger hun og fortæller, at hun senere lærte, hvordan man håndterede det på en korrekt måde.

Skuespiller Alec Baldwin var tydeligt berørt, efter at han torsdag havde afgivet forklaring til politiet om dødelig ulykke på filmset i USA. Foto: Jim Weber/Ritzau Scanpix

Ingen sigtelser

Politiet er stadig i gang med deres efterforskning i sagen, og der er på nuværende tidspunkt ingen, der er sigtet.

Skuespiller Alec Baldwin skulle ifølge retsdokumenter have modtaget en ladt pistol fra en assisterende instruktør, uvidende om at rekvisit-våbnet kunne dræbe.

Ifølge retsdokumenter fortalte den assisterende instruktør, at pistolen var sikker, og at den ikke var ladt.

Kort efter affyrede Baldwin pistolen, og han dræbte i den forbindelse den 42-årige filmfotograf Halyna Hutchins.

Også instruktør Joel Souza, der stod bag Hutchins, blev ramt i skulderen under hændelsen, der foregik inde i en bygning på settet. Han blev indlagt på hospitalet og behandlet for sine skader og blev udskrevet fredag lokal tid.