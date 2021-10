Hundredvis samlet i rørende hyldest

Omkring 200 personer samlede sig lørdag aften i Santa Fe for at hylde den afdøde filmfotograf, Halyna Hutchins, der blev dræbt i en ulykke under optagelserne til filmen 'Rust'

Halyna Hutchins blev kun 42 år, før hun afgik ved døden i en ulykke under optagelserne til en film.

Hun var filmfotograf på filmen 'Rust', da hovedrolleindehaveren Alec Baldwin affyrede en pistol, der ved en fejl skød med rigtig ammunition, og ramte Hutchins i brystet. Hun blev siden erklæret død på hospitalet i New Mexico.

Ulykken har trukket overskrifter verden over, og der er mange ubesvarede spørgsmål om sikkerhedsforholdene under optagelserne.

Nu har omkring 200 mennesker samlet sig på en plads i Alberquerque, New Mexico, for at hylde Halyna Hutchins. Mange af dem er fra den lokale fagforening, og de gør samtidig opmærksomme på, at de frygter for deres egen sikkerhed på arbejde.

Halyna Hutchins arbejdede på filmen 'Rust', da hun blev ramt af skud i en ulykke. Foto: FRED HAYES/Getty Images

Flere af de samledes holdning skulle ifølge mediet være, at et filmstudie, som er dækket af fagforeningen, skal være sikkert at arbejde i. Enkelte havde taget skilte med, hvorpå de gjorde deres mening tydelig.

De tilstedeværende tændte lys på pladsen, og der blev spillet violinmusik. Derudover blev der afholdt et minuts stilhed for filmfotografen.

Senere søndag lokal tid er der planlagt endnu en hyldest til Halyna Hutchins i Los Angeles.

Hendes mand, Matthew Hucthins, ankom lørdag lokal tid til Santa Fe, hvor han ifølge TMZ mødtes med Alec Baldwin. De to har tidligere talt i telefon med hinanden, hvor Alec Baldwin var meget støttende, lyder det.

Matthew Hutchins har delt en billedserie på Instagram af familien samlet. Her skriver han kort og godt, 'vi savner dig, Halyna'.