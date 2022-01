Husker du dem? Nu vender de tilbage til skærmen

Siger navnene Gobo, Vembi, Vips, Muggi og Bober dig noget?

Det er helt forståeligt, hvis der ikke ringer en klokke lige med det samme, da det trods alt er 33 år siden, at børneprogrammet 'Fragglerne', hvis originaltitel er 'Fraggle Rock', sidst rullede over skærmen.

Men nu vender børnedukkeserien tilbage på streamingtjenesten Apple TV+ fra 21. januar, skriver BBC.

Ifølge direktøren for produktionsselskabet The Jim Henson Company, Lisa Henson, er et gensyn med programmet helt på sin plads netop nu.

- Det er specielt at lancere det nu, fordi vi har været igennem et par år, hvor forældre og børn har kæmpet med stress og angst. Nu kan man bare nyde glæden og uskyldigheden af disse karakterer, siger hun til mediet.

Her ses rød fraggle. Foto: Mark Lennihan/Ritzau Scanpix

Lidt genkendelighed

Hvis du som barn var fan af dukkerne, vil du helt sikkert genkende nogle elementer fra det originale program, men der er alligevel sket en del på den teknologiske front, som har ført til nye tilføjelser.

- Vi troede ikke, vi kunne genbruge noget, men vi var faktisk i stand til at finde et par lækkerier fra det originale program og bruge dem igen, fortæller Lisa Henson og fortsætter:

- Men for det meste er det hele genopfrisket, og det er taget op på et nyere og mere moderne niveau med lidt flere visuelle effekter, lidt større omfang, men også med et par lækkerier fra fortiden, forsikrer direktøren.

Serien blev oprindeligt produceret i 1983-87 af Jim Henson, en amerikansk tv-producent, filminstruktør og dukkefører, der også står bag 'The Muppet Show'.

Programmet blev vist med dansk tale i DR's børnetime, og selvom der blev indspillet 96 episoder, er det kun 24, der er blevet oversat til dansk og vist på dansk tv.