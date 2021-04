Husker du dommer-døgnfluerne?

Siden 'X Factor' gik i luften for første gang i 2008 på DR1, har programmet spist sig igennem intet mindre end 13 forskellige dommere.

Seneste tilføjelse til det varme bord er den jyske dj Martin Jensen.

Om hans første deltagelse også bliver hans sidste, er stadig uvist.

Til Ekstra Bladet har han for nylig sagt, at han har mere fokus på at komme ud og spille koncerter end at vende tilbage til tv-studiet.

- Jeg ved ikke, om jeg tager et år mere. Det kan jeg ikke svare på lige nu. Jeg er ikke afvisende, men jeg er heller ikke definitivt på, lyder det fra Martin Jensen.

I quizzen nedenfor kan du finde ud af, om du kan huske alle dommerne og gætte, hvor mange sæsoner, de fik på skærmen.

Det siger nærmest sig selv, at Blachman er den ubestridte veteran med flest sæsoner på cv'et, men hvem har næstflest, og hvilke dommere fik kun en enkelt sæson, før de blev skiftet ud?