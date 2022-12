Hvad fuck sker der for julefilmene?!

Når man sætter sig til rette i sofaen for at se eller gense nogle julens mange filmklassikere, er det første, man forbereder sig mentalt på sandsynligvis ikke, at man skal lægge øre til et vognlæs bandeord.

Ikke desto mindre indeholder de populære familiefilm talrige 'fuck', 'shit' og 'fucking'-udgydelser, og faktisk bliver der i filmen 'Bad Santa' fra 2003 hele 255 gange ytret ord, der ikke er egnet for de mindste eller de mest bonerte.

Det er forskere fra sproglæringsappen Preply, der har analyseret flere end 60 manuskripter fra nogle af verdens mest berømte julefilm for at finde ud af, hvilke der hører hjemme på uartig-listen. Filmene er blevet gennemgået for flere end 30 forskellige bandeord som eksempelvis 'fuck', 'bastard' og 'shit'.

At en film med titlen 'Bad Santa' havner på førstepladsen er måske ikke så overraskende. Mere overraskende er det måske, at den romantiske jule-evergreen 'Love Actually' er havnet på niende-pladsen med hele 36 bandeord.

Med på listen er desuden 'Die Hard' fra 1988, hvor fans stort set siden filmens premiere har diskuteret om filmen - hvis nervepirrende og blodige handling - udspiller sig 24. december kan kategoriseres som en julefilm. Læs meget mere om den diskussion her