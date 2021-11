Hvad har hun gang i?

Under fredagens 'Vild med dans' fangede Ekstra Bladet Christiane Schaumburg-Müller i et noget anderledes moment.

Inden kameraerne blev tændt, og der for alvor blev blændet op for 'Vild med dans', gav den garvede værtinde den nemlig gas på scenen.

Her var hun ikke bleg for at tage kampen op, da hun blev udfordret til at lave en vejrmølle. Det til trods for, at hun i aftenens anledning havde en lang, stram kjole på.

I billederne herunder kan du se Christiane Schaumburg-Müller i aktion.

Tjuhej, hvor det går! Foto: Anthon Unger

Foto: Anthon Unger

Foto: Anthon Unger

Ifølge Christiane Schaumburg-Müller var det da heller ikke helt let at lave vejrmøllen i den påklædning, hun havde på.

- Jeg har en meget stram kjole på, så jeg kunne ikke bøje mig ned. Så derfor kom den kun dertil, siger hun og griner.

- Og hvor har jeg lært det, spørger man jo så sig selv? Jeg er jo omgivet af dansere. Måske er det Silas (Holst, red.), der har lært mig det, griner hun.

Tog udfordringen op

Den garvede værtinde fortæller, at det dog bestemt ikke var på eget initiativ, at hun lavede det lille stunt.

Det var nemlig opvarmeren Henrik Abel, der udfordrede hende.

- Abel råbte 'lav en vejrmølle', og så sagde han til publikum: 'Se, Christiane kan lave en vejrmølle', og så kan jeg jo ikke baile (slippe udenom, red.). Man må tage en udfordring op. Den kom ikke fra mig selv, siger hun med et grin.

Det var ikke så nemt at lave vejrmøller i den flotte kjole. Foto: Anthon Unger

Ifølge Christiane Schaumburg-Müller tog publikum da også godt imod hendes lille opvisning.

- Nu havde jeg øresnegl i, så jeg kunne ikke høre noget, men jeg tænker, at den gav gode point. Ti..., griner hun og fortæller, at seerne hjemme i stuerne måske får lov til at se hendes trick næste gang.

Husker du Vickie Jo, der i mange år var fast inventar i 'Vild med dans'? Bliv meget klogere på, hvor hun er i dag lige her.