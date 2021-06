Amir fra 'Prince Charming' er uforstående over for, hvorfor hans seksualitet er så afgørende

I disse tider bliver der talt meget om, at tv-programmer skal være tidssvarende anno 2021 i forhold til ligestilling, køn og seksualitet.

'Paradise Hotel' er blevet kønsneutralt, mens 'Bachelor' kritiseres for at være forældet i forhold til, at 18 kvinder kæmper om én mand.

Reality-deltageren Amir Afify Kühlmann medvirker i første homoseksuelle dating-program, 'Prince Charming', og han mener, at reality-programmer stadigvæk ikke er helt i mål, når det kommer til åbenhed inden for seksualitet og køn.

- Der er noget vej endnu. Lige nu handler det om, at folk bliver repræsenteret, fordi de er forskellige. Det burde hellere være sådan, at det bare var kønsneutralt. Altså at man ikke fokuserer på at gøre plads til folk, fordi de er 'anderledes'. Hvorfor kan vi ikke alle være lige? Det er vel ligegyldigt, om det er et homo-program, lesbisk-program eller hetero-program. Smid alle ind i alle programmer, lyder det fra ham.

- Folk har også behov for at spørge, hvad man er til. Hvor jeg tænker: 'Hvad rager det dig, hvem jeg ligger og hugger i om aftenen? Så længe det ikke er dig, kan det vel være lige meget', fortsætter han.

'Vi er bare mennesker'

Mick Skov, som stod frem som transkønnet i programmet 'Singletown', bakker op:

- Vi er i gang med en god udvikling, men der er lang vej endnu. Jeg synes, at der for fremtiden burde arbejdes hen mod, at heteroseksuelle, homoseksuelle, transkønnede osv. alle kunne være med i samme programmer - uden det blev blæst op til noget vildt, forklarer han.

- Vi er jo bare mennesker med to arme og ben. Der er intet anderledes ved os. Boksene er begyndt at åbne sig lidt op, og der er mere åbenhed nu, end der har været tidligere. Men det kan godt blive bedre, slutter han.

