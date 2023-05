Hvem skal erstatte Kwamie Liv?

Torsdag kunne 'X Factor'-dommer Kwamie Liv meddele, at næste års sæson bliver uden hende bag dommerbordet, fordi hun har behov for at prøve noget nyt.

Derfor skal TV 2 nu på jagt efter en ny meddommer, der kan flankere Thomas Blachman og Simon Kvamm, der formodes at fortsætte i rollerne, selvom de ikke har bekræftet det officielt endnu.

Ifølge Ekstra Bladets tv- og kulturkommentator René Fredensborg, så er der tre oplagte bud, som cheferne på TV 2 kan kigge nærmere på.

Ja da til Jada

- Hun sang 'Not Alone' i et af årets liveshow, og hun optrådte med 2020-vinderen, Alma Agger, i selve finalen. Altså, må den 30-årige kraftsanger være fan af konkurrencen. Desuden vil hendes aktivistiske tilgang pynte på småborgerligheden. I DR-serien 'Dansk musiks bedste' siger hun i øvrigt de bevingede ord: 'Musik er et morsesystem på celleniveau'. Det er den slags dybdegående onelinere, som overgår Blachmans vrøvlerier.

Jada i dette års femte liveshow, hvor hun optrådte. Foto: Kenneth Meyer

Ind med Odbjerg

- Andreas Odbjerg har et særdeles velsmurt fynsk mundtøj, der sagtens kan leve op til hans mest festlige sing-a-long-sange. Og så er hans rodede frisure klart federe end Simon Kvamms, der efter sigende gik til frisøren med et billede af Jim Carrey fra 'Dum Dummere'-filmen og sagde: 'Jeg vil have den samme frisure som ham der!'

Andreas Odbjerg i sidste års finale, hvor han optrådte med vinderens Mads Moldt. Foto: Jonas Olufson

Moleko ku godt

- Barbara Moleko har før huseret som medvært på DR på 'MGP', og nu råber hun ret højt i det store kopi-program 'Stjerneklar'. Hun har afrikanske rødder, og lever dermed op til de diversitetskrav, DR går så meget op i. Og så har hun jo mindst ét hit bag sig, nemlig 'Dum for dig'. Blachman har som bekendt aldrig lavet et hit selv, så allerede dér er hun foran på point.

Barbara Moleko i 'Toppen af poppen' på TV 2 i 2020. Foto: Per Arnesen/TV 2

Thomas Treo siger desværre nej

- Det ville gøre dejligt ondt på Danmark, hvis Ekstra Bladets berygtede musikanmelder hver fredag gad sidde i den latterligt ophøjede læderstol og dissekere TV 2's store popløgn om, at 'X Factor' gør 'den berømte forskel'. Men det gider han ikke, siger René Fredensborg.

