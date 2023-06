Hvis TV 2 ringer: Vil sige nej

Dar Salim er ikke just klar til at kridte danseskoene, hvis han fik buddet af TV 2

Skuespilleren Dar Salim er ikke i tvivl om, hvad svaret ville være, hvis TV 2 en dag ringer ham op og spørger, om han vil kridte danseskoene med en professionel danser i flere uger.

Da Ekstra Bladet spørger skuespilleren til premieren på den nye TV 2-serie 'Agent', om sommerplanerne eventuelt kunne være i et træningslokale forud for den kommende sæson af 'Vild med Dans', er svaret klart.

- Det kommer ikke til at ske, nej, siger han.

- Er du blevet spurgt?

- Jeg ved det ikke, nej. Det er jeg nok for mange år siden. Men nej, det kommer jeg ikke til, siger han.

- Du kunne aldrig finde på at deltage i det?

- Man skal aldrig sige aldrig. Det ser sjovt ud, men nej, det er ikke noget for mig.

Skuespilleren kommer nok ikke til at sige ja, hvis han skulle få buddet om at deltage i 'Vild med Dans'. Foto: Henrik Ohsten/TV 2.

Gang i karrieren

Det er da heller ikke, fordi Dar Salim ligefrem mangler noget at give sig til.

I øjeblikket er han biografaktuel med 'Underverdenen 2', ligesom han kan opleves over for Jake Gyllenhaal i actionfilmen 'The Covenant'. Sidstnævnte har medført store roser fra internationale medier.

'Dar Salim, den irakisk-fødte danske skuespiller, der spiller Ahmed, giver en fantastisk præstation. Han er en af de skuespillere, der kan kommunikere et univers af udtryk med et halvt smil, og det er kilden til Ahmeds karismatiske styrke,' har Variety blandt andet skrevet tidligere, mens også Deadline har rost hans præstationer.

Sidste år havde han hovedrollen i Netflix-filmen 'Kærlighed for voksne', hvor han spillede over for Sonja Richter, ligesom hans cv også indeholder 'Kriger', 'Gidselstagningen' og 'Game of Thrones'.