'Hvordan kan det gå så galt?'

Thomas Blachman var tydeligt frustreret over sine meddommere under fredagens liveshow

Det var en tydeligt frustreret Thomas Blachman, der sad bænket ved dommerbordet under fredagens tredje liveshow i 'X Factor'.

Her lagde han nemlig ikke skjul på, at han langtfra var enig i sine to meddommeres valg, og den måde de arbejder med deres deltagere på.

Blachmans utilfredshed kom især til udtryk, da han skulle give Martin Jensens solist Kári kritik. Her blev han blandt andet sammenlignet med Dansk Melodi Grand Prix og en turistforening, mens Blachman flere gange fortalte, at han fandt Kári og Martin Jensens samarbejde uforløst.

Da Ekstra Bladet mødte ham fredag aften, lagde han da heller ikke skjul på, at han til tider har meget svært ved at forstå sine meddommere.

- Vores valg er så forskellige, selvom man har prøvet at presse os ind på midten af musikken ved at tage 'SoMe-stjerner' (som tema, red..) Selv dér er det så vanvittigt forskellige iscenesættelser det hele, og det kan også noget, men det bliver til tider meget sort og hvidt, sagde han og fortsatte:

- Nogle gange tænker man, om det er det samme program, vi sidder i. Men jeg tror, det giver en diversitet, når man ser det.

Thomas Blachman lægger ikke fingrene imellem, når han fortæller sin mening om sine meddommere. Foto: Anthon Unge

De har samarbejdsproblemer

Ifølge Blachman er der dog flere af Kwamie Livs og Martin Jensens deltagere, der ikke har præsteret, hvad man kunne forvente.

- Man skal gå ind i første liveshow og sige 'bam, bam, bam. Her er vi'. Den kan smutte, men så skal man være der i andet show i hvert fald, lød det fra Blachman, der fremhævede Lorenzo & Charlo som eksempel.

- Hvis de ligefrem står og laver deres save-me song til sidst, som slet ikke er i nærheden af, hvad man har set, og det faktisk er bedre, end hvad man har set indtil nu, så er der et samarbejdsproblem.

Foto: Anthon Unger

- Synes du ikke, de (meddommerne, red.) er dygtige nok til at løfte opgaven?

- Der er en manglende forfængelighed. Det må jeg sgu sige, sagde han og fortsatte med henvisning til Lorenzo & Charlo og deres ifølge Blachman 'katastrofale' optræden sidste fredag.

- Det, der skete i sidste uge, var et absolut lavpunkt. Jeg ved ikke, hvordan det kan gå så galt? Kwamie er en skidedygtig sangerinde og god til musik. Så jeg fatter det slet ikke, lød det fra Blachman.

