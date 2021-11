Fredag aften kunne Jimilian og Asta Björk hæve armene i vejret, da det stod klart, at de er dette års vindere af 'Vild med dans'.

I finalen imponerede de blandt andet med deres jive, hvor der i den grad var fart over feltet.

Her dansede de til hittet 'One Way or Another', men netop den sang skabte en del uventet debat efterfølgende.

Vært Sarah Grünewald fortalte nemlig fra studiet, at 'One Way or Another' er en sang af boybandet One Direction.

Det fik en lang række seere til tasterne på den officielle Facebook-side for 'Vild med dans' og i Ekstra Bladets liveblog. De undrede sig nemlig over, hvorfor det ikke var originalkunstneren Blondie, der blev fremhævet.

''One way or another er af Blondie og ikke One Direction, Sarah Grünewald , stor fejl', skrev en.

'Hey, den første melodi til første dans, er overhovedet ikke fra One Direction, det er en gammel Blondie sang. Hvorfor siger I den slags vrøvl?!', skrev en anden.

'One Way or another'- med One direction?? Det er også dem, som tror, at 'Pulp Fiction' var Travoltas første film'.

Det var i Jimilian og Astas jive, at det omdiskuterede nummer blev brugt. Foto: Anthon Unger

Burde nævne originalen

I tråden var der dog også flere, der kom med en forklaring på, hvorfor det var One Direction, der blev fremhævet.

'Sad selv og tænkte ... hmmm er det virkelig One Direction?. Men 'Vild med dans' vælger altid den seneste og aktuelle indspilning, og måske One Direction har indspillet den. Det ved jeg ikke. For mig er det også helt sikkert Blondies sang. Men det skal man nok være gammel nok til at vide', skrev en seer.

Jimilian og Asta havde svært ved at forstå, at det virkelig var dem, der havde vundet 'Vild med dans'. Foto: Anthon Unger

Den forklaring blev dog ikke godtaget af alle.

'Problemet er bare, at 'Vild med dans'-kerneseere garanteret er i en alder, hvor den originale kunstner huskes bedst. Og mere seriøst: Så kunne man måske nævne originalkunstneren. Mozart bliver jo også altid nævnt, selv om det er et nyt orkester, der spiller ham', skrev en seer.

TV 2 forklarer til Ekstra Bladet, at The Antonelli Orchestra fredag aften spillede ud fra One Directions cover af 'One Way or Another' fra 2013, og at det derfor var helt bevidst, at de ikke nævnte Blondie.

Den originale sang af Blondie er fra 1978.

