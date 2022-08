Hylder Depp: - En fantastisk skuespiller

Mads Mikkelsen overtog tidligere i år rollen som Gellert Grindelwald, da den tredje film i filmserien 'Fantastic Beasts' fra Harry Potter-universet havde premiere.

I de første to film havde den rolle ellers været spillet af Johnny Depp, men han lå i en bitter retssag med sin ekshustru Amber Heard, som beskyldte ham for en masse ting - blandt andet at have været voldelig over for hende. Derfor fik Depp sparket, efter han havde tabt første slag i striden, da mediet The Sun vandt over ham ved retten i London.

I USA vandt Johnny Depp dog sagen over Amber Heard, som blev dømt til at betale en erstatning på 58 millioner kroner til ham. Dommen er anket, men sejren kan bane vejen for, at han igen overtager rollen fra Mads Mikkelsen. Det åbner den danske skuespiller selv op for ifølge Deadline.

- Det var meget intimiderende (at overtage rollen fra Depp, red.). Nu har det taget en drejning - han vandt retssagen - så lad os se, om han vender tilbage. Det gør han måske, sagde Mads Mikkelsen til et event under Sarajevo Film Festival, hvor han i år modtog en ærespris.

Mads Mikkelsen stillede op til en Q&A ved filmsestivalen. Foto: Elvis Barukcic/AFP/Ritzau Scanpix

Stor fan af Depp

56-årige Mikkelsen fortsatte med at tale meget rosende om kollegaen.

- Jeg er en stor fan af Johnny. Jeg synes, han er en fantastisk skuespiller, og jeg synes, han gjorde det fantastisk (i rollen som Gellert Grindelwald, red.). Når det er sagt, så kunne jeg ikke kopiere rollen. Der var ingen mulighed for, at jeg kunne kopiere den, for den var så meget ham, sagde danskeren og forsatte:

- Det ville være kreativt selvmord. Så jeg måtte finde på noget andet - noget, der var mit - og så bygge en bro mellem ham og mig. Så ja, det var intimiderende.

Mads Mikkelsen forstår godt, hvis Johnny Depps fans havde svært ved at se en ny i den rolle.

- Hans fans var meget, meget søde, men de var også stædige. Jeg havde ikke mange interaktioner med dem, men jeg kunne godt forstå, hvorfor de havde fået deres hjerter knust.

Mads Mikkelsen kan inden længe opleves i endnu et ikonisk film-univers, når han medvirker i den femte 'Indiana Jones'-film. Den forventes at få premiere næste år.

