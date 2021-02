Hylder Rønne: For god til 'X Factor'

Thomas Blachman mener, at Lise Rønne er for overkvalificeret til at arbejde i tv-branchen og er lykkelig for, at hun er tilbage

I 2008 stod Lise Rønne og Thomas Blachman over for hinanden ved det allerførste 'X Factor' i Danmark.

På fredag sker det igen, efter den garvede tv-vært har takket ja til at tage over for sygdomsramte Melvin Kakooza. Spørger man Thomas Blachman, er det nærmest et mirakel, at det er lykkes at lande en kapacitet som Lise Rønne.

- Der er jo en grund til, at hun er blevet hidkaldt, for hun er ganske overkvalificeret til at lave tv, siger Thomas Blachman til Ekstra Bladet.

- Hun er elegant, hun er en af de bedste afviklere i Danmark, hun har humor, og hun er virkelig professionel. Det er ikke bare lige noget, man gør at gå ind og lave de her liveshows.

Stor ændring i 'X Factor'

- I var sammen, da 'X Factor' begyndte herhjemme, og nu mødes I igen. Bliver du nostalgisk ved tanken?

- Det er jo nogle uheldige og ulykkelige omstændigheder, der gør, at hun står der, og det kommer nok til at lægge en dæmper på begejstringen, men i mit hjerte holder jeg meget af Lise. Selvfølgelig er det historisk, men det er stadig også bare et tv-program. Jeg er ikke så sentimentalt anlagt af natur. Det er jeg sgu for ung til, siger 57-årige Thomas Blachman.

Lise Rønne er tilbage. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Melvin Kakooza er blevet opereret for en godartet hjernetumor, og han er derfor forhindret i at stå på scenen på fredag, hvor liveshows sparkes i gang.

Det bliver Lise Rønne, der skal styre dommertrioen Blachman, Oh Land og Jensen. Foto: Mogens Flindt

Om det har Blachman tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

- Det er super forfærdeligt, det er en påmindelse til os alle sammen. Jeg havde glædet mig til at møde og lære manden at kende i professionel sammenhæng.

