Hyldes for at 'riste' chefen

Nyheden om Jes Dorph's fyring må siges at have trukket vilde overskrifter, siden Ekstra Bladet kunne afsløre, at den populære vært var færdig på kanalen.

Spørgsmålet om, hvorvidt der var tale om retfærdig fyring, har fyldt meget for danskerne, der naturligt har krævet en forklaring fra TV2.

Nu har 'Go' Aften'-værten Abdel Mahmoud endelig fået det, som folket ville have: Et interview med indholdschefen fra TV2, Lotte Lindegaard.

Torsdag kunne danskerne se værten 'riste' sin egen chef på direkte tv.

Abdel startede sit interview med at smide kortene på bordet omkring interviewet.

- Du er min chef, nogle vil synes, jeg er for blød. Nogle andre vil måske synes, jeg er for hård, fordi det er min gode ven, det handler om.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Hvorfor skal man tro dem

Derefter kørte værten chefen rundt med spørgsmål omkring, hvorfor TV2 vælger at tro på kvinderne i sagerne, hvor det er ord mod ord.

- Hvorfor skulle man tro på de kvinder?, spørger Abdel.

Til det kunne Lotte Lindegaard svare, at der var tale om en undersøgelse fra et eksternt advokatfirma, der havde vurderet sagen.

- Jeg vælger at tro på, at advokaterne kan danne et samlet billede. Det kommer an på det samlede billede. Ingen af jer kender det fulde billede, lød det.

Hun ville ikke udtale sig i konkrete sager, som fyringen af Jes Dorph, men fik alligevel kommenteret på Sofie Linde-sagen.

Fortæller ikke sandheden

I sin tale til 'Zulu Comedy Galla' fortalte Linde nemlig en historie om, hvordan hun var blevet nægtet en lønstigning af Lotte Lindegaard.

- Er det rigtigt, du har sagt til hende, du ikke kan stige i løn, fordi hun så bliver den bedst betalte kvinde?

- Nej, lød det fra Lotte Lindegaard.

Hun ville dog gerne undersøges af et advokatfirma, der kunne finde hoved og hale på, hvad der var blevet sagt mellem de to kvinder.

- Jeg vil gerne have, at et advokatfirma finder ud af, hvad der var op og ned i den situation, og så vil jeg læne mig op ad det, svarede hun efter, at Abdel havde spurgt, om det ikke havde konsekvenser, når det var hende, der havde begået en fejl.

Elsker det

Og interviewet er altså noget, som er faldet i rigtig god jord hos danskerne.

'Godt gået Abdel. Det kræver mandsmod at gå i “krig” med chefen , og gode relevante spørgsmål fra dig, som hun ikke altid lige svarede på. I er gode journalister på Go morgen DK og go’ aften live. Det kunne konkurrenten lære noget af. Jeg kommer til at savne Jes', skriver en.

'Hold nu magle hvor er jeg stolt af at en TV2 vært går i kødet på sin chef i forhold til uretmæssig fyring af en kollega', lyder det fra en anden.

'Tak for et flot indslag med TV2 chef. Abdel du gjorde det SÅ godt. Jeg fornemmede du brændte for at snakke Jes Dorphs sag. FLOT', istemmer en tredje.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Abdel, der fortæller, at han ikke nogle kommentarer til interviewet.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Sofie Linde, men det har i skrivende stund ikke været muligt.