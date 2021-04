Hyldes: - Hun er helt fantastisk

Lise Rønne får stor ros for sin indsats som vært under fredagens finale, da Nikoline gik i sort midt på scenen

Fredag aften udspillede der sig noget af et drama, da Nikoline Steen Kristensen indtog scenen i 'X Factor'-finalen med sin fortolkning af 'Fly Away' af Tones and I.

Nogle få sekunder inde i sangen, frøs Nikoline Steen Kristensens ansigt nemlig fuldkommen, og TV 2 var nødt til at afbryde showet midlertidigt, inden Oh Land fik hjulpet sin unge solist ud bagved, hvor hun kunne sunde sig, inden hun atter indtog scenen og fuldførte sin sang.

I den forbindelse høster Lise Rønne stor ros fra en lang række seere hjemme i stuerne. Her er der nemlig begejstring over, hvordan Lise Rønne håndterede den uforudsete situation, de pludselig stod i.

Vinder 'X Factor': - Jeg er ikke bange for at blive glemt

'Lise Rønne burde have en statuette for hendes fantastiske personlighed', lød det fra en læser i Ekstra Bladets liveblog, mens en lang række fortsatte i samme spor:

'Vinderen er Lise Rønne, hun er så menneskelig'.

'Lise Rønne skal vinde finalen - kan vi ikke arrangere det'

'Den reddede de tre damer flot. Nikoline, Lise og Nanna. Respekt!'

Lise Rønne skyndte sig over til Nikoline for at tjekke, om hun var okay. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

'Lise Rønne er SÅ god! Verdens bedste beslutning at skaffe hende som erstatning. Hun er SÅ prof og hjertevarm'.

Hos TV 2 er de også begejstrede for den måde, Lise Rønne håndterede situationen på fredag aften.

'Lise er helt fantastisk til at gribe situationen med stor empati og indlevelse. Det har hun vist gang på gang, og det er det, der gør hende til en af Danmarks bedste underholdningsværter', lyder det fra Dorthe Borregaard, underholdningsredaktør på TV 2.

Lise Rønne bliver hyldet for sin ageren. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Nikoline Steen Kristensen udtrykte efter fredagens finale også stor taknemmelighed for Lise Rønne, og den måde hun tacklede det hele på.

- Jeg har kæmpe respekt for Lise Rønne, der var god til at sætte fokus et andet sted. Det betød rigtig meget, at hun lige talte lidt med de andre deltagere, så jeg fik tid til at sunde mig. Det var jeg meget glad for, sagde hun til Ekstra Bladet.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra Lise Rønne.

Her er stemmerne: Så tæt var de

Nikoline var ikke den eneste, der gik i sort - læs Thomas Treos anmeldelse af finalen her (+)