Hyldes i udlandet

Tidligere på året kunne danske tv-seerne efter ti års pause igen følge med i Birgitte Nyborgs strabadser, da fjerde sæson af 'Borgen' med titlen 'Borgen - Riget, magten og æren' havde premiere på DR1.

Og netop Sidse Babett Knudsens rolle som Danmarks første kvindelige statsminister er nu blevet belønnet med den prestigefulde Rose d'Or i kategorien ’Performance of the Year’.

Skuespilleren selv er - ikke overraskende - glad for at modtage hæder for sit arbejde.

- Jeg er meget taknemmelig for at modtage denne pris. Jeg er især taknemmelig, fordi karakteren, som jeg har spillet, har været med mig i 14 år og har sovet i et stykke tid. Og jeg var lidt bange for at vække hende fra hendes dvale, da vi besluttede at lave en sidste serie... Tusind tak til 'Borgens' fans, der holdt ved og har set med igen, siger hun til prisen ifølge Rose d'Ors hjemmeside.

Prisen i kategorien 'Performance of the Year' er tidligere blevet vundet af prominente navne som Ricky Gervais for sin rolle i 'After Life' og Omar Sy for sin præstation i 'Lupin'.

Den fjerde sæson af 'Borgen' var også nomineret i kategorien 'Bedste dramaserie'. Men den ære tilfaldt HBO-serien 'Succession'.

Rose d’Or er blevet uddelt siden 1961 og bliver arrangeret af EBU (European Broadcastin Union, red.).

