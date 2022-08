Hyldet i Spies-reklame: 'Hurra for Simon'

Spies Rejser tager afstand fra Simon Spies gerninger, men for et år siden hyldede de ham

I DR-dokumentarserien 'Simon spies og morgenbolledamerne' fortæller flere tidligere ansatte og nære venner om, hvordan Simon Spies udnyttede unge piger, der var kendt som hans morgenbolledamer, og tilbød dem betaling for sex og vold.

Spies Rejser, som Simon Spies grundlagde i 1956, stiller ikke op til interview i dokumentaren, men tager i en skriftlig kommentar til DR afstand fra de oplevelser, de medvirkende beskriver i serien.

'Det er 38 år siden, Simon Spies døde. Siden da har vi haft fire forskellige ejere og er et helt andet sted i dag, i en helt anden tid,' skriver de blandet andet.

Dokumentaren har fået en række tidligere ansatte til at kræve en undskyldning fra Spies-koncernen for de ting, de dengang blev udsat for. En undskyldning Spies Rejser over for Ekstra Bladet har afvist at give med henvisning til, at handlingerne i 70'erne intet har 'at gøre med Spies Rejser i dag og vores nuværende ejere eller ledelse'.

'Hurra for Simon'

Men selvom Spies Rejser har travlt med at lægge afstand til grundlæggeren af rejseselskabet, så var tonen en anden for blot et år siden, hvor Spies Rejser indrykkede annoncer i flere store dagblade for at markere, hvad der ville have været Simon Spies 100-års fødsesldag.

Her ses Simon Spies kramme en globus, mens en bikiniklædt kvinde står med armene i vejret i strandkanten bag ham.

Og under overskriften 'Hurra for Simon' bliver den gamle rejsekonge hyldet i annoncen

'Rejselegenden, folkehelten og vores gamle formand, Simon Spies, blev født i 1921. og havde han levet, ville han være blevet 100 år den 1. september. Det skal vi selvfølgelig fejre!'

Spies Rejser fortsætter annoncen med at beskrive, hvordan Simon Spies opfandt den moderne charterferie, men han var ligeledes kendt for sin 'livsglæde'.

'Han udviklede Spies, som den dag i dag stadig sender flest danskere på ferie. Men først og fremmest hyldede Simon livsglæden.'

Se annoncen, der også var indrykket i Berlingske og Politiken, her:

I anledning af Simon Spies' 100-års fødselsdag, indrykkede Spies Rejser denne reklame i Ekstra Bladet. Arkivfoto

Spies: 'Dokumentaren har ledt til refleksion'

Ekstra Bladet ville gerne have spurgt, hvordan en hyldest-annonce harmonerer med deres afstandtagen til Simon Spies, om ikke de var klar over Simon Spies' omgang med unge piger, før de blev forelagt vidneberetningerne i dokumentaren, og om de ville indrykke samme annonce i dag.

Spies Rejser har ikke ønsket at stille op til interview, men i et skriftligt svar oplyser de, at dokumentaren har ført til eftertænksomhed i forhold til, hvordan de bruger Simon Spies fremover.

'Det, som beskrives i dokumentaren, har ledt til refleksion og overvejelser om, hvordan Simon Spies bruges i vores kommunikation. Derfor har vi revideret den måde, Simon Spies omtales på i vores kommunikation.'

'Vi ønsker ikke at være afsender af indhold, der kan tolkes som forherligelse af de handlinger, der beskrives i dokumentaren.'

Til Jyllands-Posten har Jan Vendelbo, der er direktør i Spies Rejser, sagt, at Spies Rejser ikke kommer til igen 'at bruge Simon Spies i vores aktive markedsføring'.

