Der måtte kage til, da tv-værten Sarah Grünewald skulle hyldes under 'Vild med dans' fredag aften.

Programmet markerede nemlig, at værtinden har haft styr på nydansere og professionelle i hele 100 programmer.

Derfor var der også arrangeret en overraskelse til Sarah Grünewald. Pludselig kom medværten Christiane Schaumburg-Müller ind med en kage og lykønskede kollegaen med jubilæet.

Og det var noget, der gik lige i hjertet på Sarah Grünewald.

Hun blev nemlig helt rørt over gerningen og havde svært ved at holde tårerne tilbage.

- Det var vildt rørende, fortæller hun smilende til Ekstra Bladet efter fredagens show.

Det skulle fejres godt og grundigt, at Sarah har været en fast del af programmet i flere år. Foto: Jonathan Damslund

Holdt hemmeligt med succes

Faktisk var det mest overraskende for Sarah Grünewald, at folk havde kunnet holde tæt, så hun ikke havde opdaget, hvad de havde planlagt.

- Nu har jeg jo været her i lang nok tid til at vide, at det er en stor maskine, der skal i gang, hvis man skal holde noget hemmeligt for mig, så det kom virkelig bag på mig, at der var tid til det på sådan en flot Bond-aften.

At kagen og lykønskningerne skete, mens programmet blev sendt live, var da også nok til, at værten lige nåede at blive lidt befippet.

- Jeg blev hylet helt ud af den, siger hun med et grin og fortsætter:

- Det var helt fint, jeg var glad for, at jeg ikke lige skulle sige så meget, for det var svært lige at skulle samle sig der.

Der er da heller ikke nogen tvivl om, at Sarah Grünewald ser sig i rollen i lang tid fremover.

- Jeg er et her og nu menneske, men når du spørger mig lige nu, så 'ja', jeg vil gerne lave 100 til, fordi jeg holder meget af det.

