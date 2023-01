Hypen holder: Der er bid!

Den længe ventede og vildt hypede dommedags-serie kommer intenst og medrivende fra start. Zombie-temaet er set urimeligt mange gange før, men 'The Last of Us' er mere suspense end splatter

The Last of Us, afsnit 1. Premiere 16. januar. Nyt afsnit hver mandag på HBO Max.

Selv zombier ville lægge sig til at dø, hvis de vidste, hvor mange dårlige film og tv-serier der er lavet om netop dem, de levende døde.

Selv gik jeg kold i både 'The Walking Dead' og 'Black Summer', ligesom 'Resident Evil' er så gennemgnasket, at filmatiseringerne er decideret spild af tid.

'The Last of Us' er også baseret på et Playstation-spil, hvorfor man selvfølgelig bør frygte en elendig tv-transmission, men her er der virkelig bid og vid.

Det ultimative svampetrip

Stemningen er dystopisk, og der er afsat god tid til, at man KAN kravle ind i universet og lære karaktererne at kende. Altså, mere suspense end splatter. Mere grum realisme end gakkede gangarter.

Vi starter med en tv-debat i 1968. En britisk videnskabsmand beretter om den i øvrigt autentiske zombie-myre-svamp, der kan dræbe og tage kontrol over myren. En relativt lang intro, som gør det, den skal. Den planter en velbegrundet frygt.

Så rykker vi frem til 2003, hvor hovedkarakteren Joel Miller, spillet af den prægtige Pedro Pascal, bor alene med sin teenagedatter, Sarah (Nico Parker). Hun tuller rundt og venter på, at farmand kommer hjem fra arbejde. Han har fødselsdag, og man fornemmer, at den bliver ikke god.

At dosere med døden

Butikker lukker, der er kampfly i luften. Det er en slow cooking psykologisk spændingskurve, som manuskriptforfatter Craig Mazin bygger op. Han skrev også den mesterlige mini-serie 'Chernobyl' og formår at dosere med den allestedsnærværende død.

Det går helt galt, jeg kan ikke afsløre mere. Så springer vi igen frem i tiden - til 2023. Til militærdiktatur, karantæne-zoner og en drabelig undtagelsestilstand, der får corona til at fremstå som en tur i Tivoli.

En helt særlig 14-årig pige skal fragtes gennem det livsfarlige land. Den opgave tager Joel Miller, og så er vi i gang. Det er intenst og intelligent, og man opdager dårligt nok, at første afsnit nærmest har spillefilmslængde.