Hypet film runder milepæl på rekordtid

Biografbaskeren 'Avatar: The Way of Water' har tjent en milliard dollars i billetsalg på kun to uger

Billetsalget har bevæget sig lige så hurtigt som en blå Na'vi på ryggen af en flyvende ikran.

Indtjeningen er braget derudaf - både herhjemme og globalt - for den længeventede 'Avatar: The Way of Water'.

Og onsdag rundede James Camerons storfilm så den helt store milepæl: en milliard dollars fra salg af biografbilletter globalt, svarende til omkring syv milliarder kroner.

Det skriver Variety.

Det er kun 14 dage siden, at filmen fik premiere, og 'Avatar'-opfølgeren er dermed den film i år, der hurtigst er nået over milliard-milepælen.

De eneste andre film, der har ramt så høje salgstal i år, er de to andre film-fortsættelser 'Top Gun: Maverick' og 'Jurassic Park Dominion', der oversteg milliard-målet på henholdsvis 31 dage og over fire måneder, skriver mediet.

Annonce:

Sidste år gik det dog endnu hurtigere, da 'Spider Man: No Way Home' nåede over en milliard dollars på kun 12 dage.

Trodsede vind og vejr

'Avatar's foreløbige succes over juleferien skete på trods af en vanvittig vinterstorm i USA, der ellers gjorde sit indhug i biografsalget.

Men der skal også en del billetsalg til for at retfærdiggøre, at instruktøren James Cameron har brugt næsten 2,5 milliarder kroner på at lave filmen og yderligere mindst 700 millioner kroner på at markedsføre den.

Den første 'Avatar' fra 2009 er stadig en af de bedst indtjenende film nogensinde med en samlet global indtjening på svimlende 20 milliarder kroner. Den nye skal deropad, før regnskabet går op.

Læs også: Stjerne snydt for 'Avatar'-milliarder

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvad var årets største drama i Realityland? Det taler Jeppe Risager, Marco Harry og Mie Fitness om i ugens udgave af 'Der er brev!'. Lyt med her: