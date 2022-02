I aften er hun tilbage: - Det var farligt at gå ind i

Da optagelserne til den tredje - hvad mange også troede, var den definitivt sidste - sæson af DR-dramaet 'Borgen' sluttede, aftalte Sidse Babett Knudsen og seriens skaber, Adam Price, at tales ved om ti år.

Og som sagt, så gjort.

Sidse Babett Knudsen vender derfor tilbage i sin glansrolle som toppolitikeren Birgitte Nyborg i den fjerde sæson af 'Borgen', som får premiere på DR1 i aften 13. februar.

- Det var en blanding af, at jeg hele tiden har sagt, at der skal en virkelig god historie til. Og så var 'Borgen' også blevet så meget en myte for mig og noget, jeg har haft oppe i mit hoved, at jeg næsten fik behov for at stikke foden ned i det igen, fortæller Sidse Babett Knudsen.

- Jeg havde i øvrigt rigtig meget lyst til at gå i dybden, fordi der er noget særligt over at lave én lang fortælling og være i orkanens øje hele vejen igennem. Der er plads til nogle andre nuancer og finesser. Så jeg syntes, det var et spændende eventyr.

Rør ikke ved noget godt

Det var dog ikke uden mange lange overvejelser for den 53-årige skuespillerinde.

- For det første skal man ikke røre ved noget, der er godt. Det har jo også afholdt os fra at tage serien op igen i så mange år, selv om der har været en interesse, siger Sidse Babett Knudsen.

- Men det er da for tidligt at have lavet sin legacy (eftermæle, red.) som 40-årig og sige: Det må vi ikke røre ved, og resten af tiden skal man bare vente og dø med æren i behold'. Jeg syntes, det var farligt at gå ind i igen, og derfor tænkte jeg også: Det bliver vi nødt til, selv om det lyder lidt omvendt.

Mellem den seneste sæson af 'Borgen', som rullede over skærmen i 2013, til at optagelserne til den fjerde sæson gik i gang, har Sidse Babett Knudsens talent ført hende til udlandet.

Her har den 53-årige skuespillerinde udmærket sig i store Hollywood-roller som filmatiseringen af Dan Brown-thrilleren 'Inferno' over for Tom Hanks og sci-fi-successerien 'Westworld' side om side med Ed Harris og Anthony Hopkins.

Derudover har Sidse Babett Knudsen også lagt stemme til et afsnit af kultserien 'Simpsons'.

Tilbage på modersmålet

Men nu er den danske superstjerne tilbage på sit modersmål.

- Det var virkelig dejligt. Man bruger bare noget andet af sig selv på dansk - jeg har tilgang til mange flere nuancer på en eller anden måde, siger Sidse Babett Knudsen og fortsætter:

- Jeg kan også godt lide den måde, vi kommunikerer på, og at vi har mindre hierarki. Vi kan snakke sammen på kryds og tværs. Et hold er virkelig et hold i Danmark, synes jeg, i modsætning til udlandet hvor man er lidt mere delt op. Så det var også superfedt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Naser Khader, Frank Jensen, Peter Aalbæk Jensen og Jes Dorph-Petersen blev i denne uge spottet sammen på en restaurant i København. Hør mere om den sag i 'Kvindetribunalet'.