I chok: - Det er en kæmpe lussing

Der gik chokbølger igennem 'X Factor'-studiet, da det fredag stod klart, at bookmakernes helt store favorit Lucca, var en af de to deltagere, der havde fået færrest stemmer af seerne og dermed endte i farezonen.

I sidste ende blev hun dog skånet af Martin Jensen, der valgte at sende hende videre i konkurrencen frem for for Blachmans sammensatte syvmandsgruppe The Kubrix.

Derfor var det også en noget lettet Lucca, som Ekstra Bladet talte med efter fredagens dramatiske afgørelse.

- Jeg ved ikke lige helt, hvad jeg skal sige lige nu må jeg indrømme, siger hun og fortsætter:

- Hvis jeg skal være helt ærligt, troede jeg også, at jeg ville komme i farezonen, men da jeg stod der, var det virkelig ubehageligt. Og så endda med The Kubrix, som jeg også egentlig sagtens kunne se vinde det her.

Lucca klarede sig med nød og næppe videre i 'X Factor' fredag aften. Foto: Tariq Mikkel Khan

Skrider fra studiet: - Jeg er så gal

- Hvordan kan det være, at du havde en fornemmelse af, at du ville ryge i farezonen? Du har jo været storfavorit hele vejen igennem?

- Det var bare en fornemmelse, jeg havde. Jeg tænkte bare, at folk hellere ville høre på alt det andet. Jeg havde bare en følelse i min krop, siger hun og fortsætter:

- Det var en følelse, jeg aldrig har haft før. Selvom jeg havde tænkt det, så var det bare underligt, for jeg kan slet ikke forestille mig, at jeg ikke skal videre i det her og gøre det igen i morgen, og at det bare slutter. Det er ikke rart. Selvfølgelig ved jeg godt, at jeg er i blandt de seks sidste, og det er rigtig stort, men på en eller anden måde er det også en kæmpe lussing, og jeg er stadig meget chokeret.

Lucca kunne ikke skjule, at hun var meget berørt af situationen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Kan ikke regne med det

Selvom Lucca af bookmakerne og dommerne hele vejen igennem har været udpeget som en af de helt store favoritter, endte hun i bunden af feltet, og derfor mener Lucca da heller ikke, at man altid kan tage deres ord for gode varer.

- De der bookmakere kan have talt forkert. Det var mig og The Kubrix, der var øverst på den liste som favoritter, og nu står vi her. Så man kan ikke regne med det.

Lucca klarede sig videre i konkurrencen på et hængende hår. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Det er meget chokerende

- Hvorfor tror du, at det var dig, der endte i farezonen i dag?

- Man kan jo også se, at Solveig kom i farezonen sidst, og i dag gik hun direkte videre. Måske glemmer folk at stemme, fordi de tænker, at man er sikker, siger Lucca, der ikke lægger skjul på, at hun ville have været meget ulykkelig, hvis hendes 'X Factor'-eventyr var sluttet nu.

Store kramm fra Nikoline og Solveig efter afgørelsen. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Jeg kan ikke forestille mig det. Jeg tror, jeg ville ende i et dybt hul og græde mig selv i søvn. Jeg kan slet ikke forestille mig at være lykkelig igen, for jeg har aldrig været lykkeligere i mit liv, end jeg er nu. 'X Factor' betyder virkelig alt for mig.

