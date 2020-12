I chok: - Jeg er overdrevet ked af det

Det kom som noget af en overraskelse, da det lørdag aften stod klart, at det var storfavoritterne Emili og Mads, der er ude af 'Vild med dans' og dermed misser den store finale.

Da Ekstra Bladet taler med dem lige efter afgørelsen, er de stadig noget i chok over, at de ikke længere er med i dansekonkurrencen.

Kæmpe chok: Favoritter ude af 'Vild med dans'

- Lige nu er man lidt i chok, fordi det lige er sket. Man har gjort det bedste, man kunne, siger Emili Sindlev og fortsætter:

- Jeg er overdrevet lykkelig for vores præstationer i dag. Jeg føler, det var det bedste, der kunne ske rent dansemæssigt. Vi dansede samba og argentinsk tango, og det var to drømmedanse for os, siger hun videre.

Emili Sindlev og Mads Vad er skuffede ovenpå lørdagens semifinale. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Ærgerlige og kede af det

Også Mads Vad var ærgerlig, da Ekstra Bladet fik parret i røret.

- Vi er ærgerlige over ikke at være gået i finalen. Men tager man de store briller på, kan man se tilbage på en fantastisk præstation, siger han og bliver suppleret af sin partner.

- Jeg er da virkelig ærgerlig, men jeg er også fuld af stolthed. Jeg kunne ikke have ønsket mig et bedre 'Vild med dans'-eventyr. Jeg synes, at Mads har lavet de bedste koreografier, han nogensinde har lavet, og dem har han lavet til mig. Det er jeg meget glad og stolt af.

Parret er dog kede af, at de ikke får mulighed for at stå i finalen, som de allerede var begyndt at forberede sig til.

I tårer for åben skærm: Så udmattende

- Jeg er overdrevet ked af det. Jeg er så ked af ikke at skulle stå i den finale. De går glip af en fantastisk freestyle. Jeg siger det bare, lyder det fra Emili Sindlev.

- Synes I helt ærligt, at det er uretfærdigt, at I står her nu og er ude af 'Vild med dans'? I har jo langt hen ad vejen været både bookmakernes og dommernes favoritter?

- Vi kender jo reglerne for 'Vild med dans', inden vi går ind til det. Men når seerne stemmer, så kan tingene blive vendt op og ned. Ingen af os par, der stod i semifinalen var sikre på at gå videre i finalen, og det vidste vi godt, siger Mads Vad.

Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Beskyldt for snyd

I løbet af sæsonen har parret skullet lægge ører til en del kritik, fordi Emili Sindlev tidligere har gået til dans og blandt andet er verdensmester i hip hop.

- Hvis jeg skal være fuldstændig ærlig, så tror jeg, at det er vigtigt, at vi i Danmark også tør hylde noget, der er rigtig godt, siger Mads Vad og fortsætter:

- Jeg er lidt ked af, hvis folk har haft en fornemmelse af, at det er kommet nemt til Emili, siger Vad og bliver suppleret af Emili:

- Jeg føler, at jeg har kæmpet mere end de fleste. Derfor er jeg ked af det.

- Er det unfair, at det er jer, der står her nu?

- Det er bare sådan i 'Vild med dans', at man må gerne holde med det par, man bedst kan lide. Så det er ikke unfair. Man stemmer efter, hvem man bedst kan lide, og sådan er det, lyder det fra Mads Vad, der understreger, at han ikke tror, at debatten om 'snyd' har haft noget at sige i forhold til deres exit lige inden finalen.

Du kan se 'Vild med dans'-finalen lørdag klokken 20.35 på TV2 og TV2 Play.