I chok: Løj om milliongæld

'Luksusfældens' deltagere i denne uge, Jakob og Lene, har drømmen om at købe et hus, men det er svært, når den ene har en stor gæld

I denne uge besøger 'Luksusfældens' eksperter Jakob og Lene, der bor sammen i Gilleleje. Deres økonomi er opdelt, da Jakob har gæld, som Lene ikke vil blandes ind i. De drømmer om at købe et hus sammen en dag, men Jakobs gæld står i vejen.

Den 32-årige murerlærling Jakob har gennem årene opbygget en stor gæld, selvom han stadig bruger en del penge på oddset, computerspil og energidrik.

Eksperterne viser derfor, hvor slemt det står til med Jakobs økonomi. Jakob har nemlig en samlet gæld på hele 1.036.000 kroner, hvilket i den grad chokerer kæresten Lene.

- Jeg er ked af at finde ud af, at Jakob skyldte så mange penge, det havde jeg ikke regnet med. Jeg havde håbet, at det var, som han havde sagt, omkring 500.000, siger Lene i 'Luksusfælden'.

For at Jakob skal kunne blive gældfri, og parret skal kunne udleve deres drøm om at købe et hus, kræver det, at 33-årige pædagogmedhjælper Lene træder ind og hjælper med at afvikle gælden, men det er hun ikke meget for.

Om det lykkes eksperterne at hjælpe Jakob med at få styr på gælden og dermed give Jakob og Lene muligheden for at købe et hus en dag, kan du se klokken 20 på TV3 og Viaplay.

