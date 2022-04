I chok over afsløring: Troede ikke det kunne lykkes

Aaron Paul kunne i første omgang ikke se, hvordan hans karakter kunne skrives ind i 'Better Call Saul', men han tror, at folk bliver glade for måden, det sker på

Fans af 'Breaking Bad' blev sendt i ekstase i sidste uge, da det kom frem, at Walter White og Jesse Pinkman i form af Bryan Cranston og Aaron Paul ville blive en del af den sidste sæson af 'Better Call Saul'.

Duoen, som 'Breaking Bad' omhandlede, har indtil nu ikke været en del af spinoff-serien, men det ændrer sig altså inden længe.

Aaron Paul har kendt til hemmeligheden i noget tid, men han var slet ikke klar på, at nyheden ville blive meldt ud i sidste uge. Her var han på vej til premierefesten forud for den sidste sæson af 'Better Call Saul'.

- Bare så du ved det, så vil Vince og Peter (Gilligan og Gould, skaberne, red.) fortælle alle, at du og Bryan vender tilbage i den sidste sæson. Og jeg var sådan helt: 'Hvad?!'. Det havde jeg ikke set kommet, siger Aaron Paul til Hollywood Reporter og understreger, at da chokket lige havde lagt sig, var han glad for det.

- Hvis jeg skal være ærlig, var jeg glad for, at jeg endelig kunne tale om det og ikke være så nervøs. Det var rart at kunne være åben omkring det.

Walter White og Jesse Pinkman i en scene fra 'Breaking Bad'. Foto: Frank Ockenfels/Ritzau Scanpix

I interviewet fortæller Aaron Paul, at han var begyndt at blive jaloux på alle de andre 'Breaking Bad'-karakterer, der dukkede op i spinoff-serien, og at det ville være underligt, hvis ikke også han og Bryan Cranston ville blive en del af det. Selvom han i første omgang havde svært ved at forestille sig, hvordan det kunne komme til at hænge sammen.

- Hvis jeg skal være ærlig, så er jeg så stor fan af 'Better Call Saul', og jeg kunne i starten ikke se, hvordan de ville få det til at passe. Men jeg skulle selvfølgelig bare lade det være op til Vince og Peter og resten af forfatterholdet, så de kunne skrive den perfekte historie. Det er sjovt, og jeg tror, at folk bliver glade, siger han.

Den sidste sæson af 'Better Call Saul' er delt op i to. Første del har premiere mandag på Netflix, men det sidste afsnit forventes at ramme skærmene 15. august i år.