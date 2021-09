I chok over gæld: - Det er skræmmende

Salim fra Herning elsker at forkæle sig selv, især med lækre rejser.

Men penge hænger ikke på træerne, og når man samtidig er studerende, så må man være kreativ, når der skal skaffes hurtige kontanter.

Salim, som læser på HF, fandt derfor en speciel fidus til at finansiere sit store forbrug, kommer det frem i tirsdagens afsnit af 'Luksusfælden'.

- Du har prøvet at få fat i nogle lette penge. Det har du gjort ved at købe en masse telefoner og andet elektronik på afbetaling for derefter at sælge dem for kontanter, lyder det fra eksperten Louise Fredbo-Nielsen i programmet.

Men den knap så smarte fidus er nu skyld i, at Salim skylder 65.000 kroner for al den elektronik, han har købt på afbetaling.

Og de lette penge er der nu blevet sat en stopper for, da Salim er blevet registreret i RKI.

- Gud, ej jeg er i chok, siger 22-årige Salim, da han bliver klar over, hvor mange penge han egentlig skylder.

Salim køber telefoner på afbetaling, som han bagefter sælger videre for kontanter. Foto: Nent Group Danmark

Flyttede hjem til forældre

Selvom hans indtægt lyder på 7300 kroner om måneden, har Salim et forbrug på det dobbelte. Hver måned bruger han 14.300 kroner på den såkaldte mad og diverse-post.

- Du er ved at grave et stort hul for dig selv, siger ekspert Louise Fredbo-Nielsen.

- Det er skræmmende at se, hvor højt beløbet er. Jeg har godt vidst, at det var meget, men jeg har ikke haft styr på, hvad det er, jeg har brugt penge på, siger Salim.

Efter en rejse til Istanbul, som blev finansieret af telefoner købt på afbetaling, kom Salim hjem til en lejlighed uden strøm, da han havde glemt at betale sin el-regning. Det resulterede i, at han i en periode måtte flytte hjem til sine forældre.

- Var det en sjov ferie?, spørger ekspert Kenneth Hansen og understreger bagefter, at de mange rejser og det vilde forbrug må være fortid nu.

Om det lykkes Salim at vende sin økonomiske situation, kan du følge i 'Luksusfælden' på TV3 tirsdag klokken 20.00 og på Viaplay.