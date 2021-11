I chok: - Vi er helt overvældede

Der var ild i dansegulvet, når Jimilian og Asta satte den ene fod foran den anden under årets udgave af 'Vild med dans'.

Sangeren og den professionelle danser endte da også med trofæet, da finalen blev afviklet fredag aften, og det havde de slet ikke regnet med.

Det fortæller de til Ekstra Bladet, da Ekstra Bladet mødte dem efter sejren.

- Vi er virkelig beærede og helt overvældede, lød det fra Jimilian, der hurtigt blev suppleret af sin partner.

- Jeg tror slet ikke, man kommer til at forstå det før i morgen, lød det glad fra den unge danser.

Der var liv og glade dage, da Jimilian endelig kunne løfte trofæet over hovedet. Foto: Anthon Unger

Hårdt arbejde

Parret var enige om, at det har været en vild rejse, men alt har heller ikke været helt let.

- Det var godt, men det har virkelig også været hårdt. Wow, hvor har vi knoklet igennem i de danselokaler. Nogle gange har vi været der til klokken et om natten.

De har begge stor respekt for deres konkurrenter, Pernille Blume, Morten Kjeldgaard, Lise Rønne og Silas Holst.

- Vi er virkelig overraskede. Det var to mega dygtige kvinder, som vi stod op imod, siger Asta.

Selvom Jimilian har fået både fede moves og en god ven med sig videre, har det ikke kunnet ses på vægten, at han har deltaget i programmet.

- Det sjove er, at jeg har slet ikke tabt mig. Jeg har fået bedre kondition, siger han.

Jimilian kan nu lidt mere med dansen. Foto: Anthon Unger

Må gerne være med

Asta kan dog fortælle, at der nok er tale om muskler, siden Jimilian nu kan løfte et helt menneske over hovedet.

- Det er da ret sejt, siger partneren.

Jimilian lover også, at Asta til en hver tid kan komme med i hans musikvideoer.

- Nu skal du passe på, hvad du lover, griner Asta.

- Du er altid velkommen, lover Jimilian.

Hemmeligheden bag parrets succes skal findes i deres kommunikation.

- Asta har bare været rigtig godt, og hun har sagt til mig, når jeg har været skrald. Så siger hun 'Jimi, du er skrald, du skal tage dig sammen', lyder det.

Parret er bestemt ikke trætte af hinanden og blive ved med at ses. Foto: Anthon Unger

Men det er Asta ikke helt enig i.

- Ej, jeg siger det på en pæn måde, griner hun.

