I frådende angreb

Baby Yoda - eller nærmere Grogu - er tydeligvis inspireret af et verdenskendt hit fra 1984.

Det mener skaberen af 'Gremlins' i hver fald. Og i et frådende angreb på Disney-hittet 'The Mandalorian', hævder Joe Dante nemlig, at Gizmo og Grogu har lidt for mange fællestræk.

- Baby Yoda... er fuldstændigt stjålet og én til én kopieret. Der er ingen skam, hvis du spørger mig, siger han i et interview med San Francisco Chronicle.

Gizmo i sikker afstand fra det farlige vand. Foto: Getty Images

'The Mandalorian' udkom i 2019, og man må sige, at kritikken har været længe undervejs. Det skyldes formentlig, at 75-årige Dante først nu har fået taletid. HBO Max har nemlig en ny, animeret 'Gremlins'-serie på vej, hvor Dante er konsulent.

Grogu udstilles i Los Angeles. Foto: Getty Images

Og han roser gerne sin egen skabning.

- Jeg tror, at dens lange levetid ('Gremlins'-filmene, red.) virkelig skyldes denne ene karakter, som i bund og grund er som en baby, siger han om Gizmo.

HBO Max, hvor den kommende 'Gremlins'-serie vil blive vist, er som bekendt en streamingtjeneste, men Dante lægger ikke skjul på, at han mener, film skal ses på det store lærred.

- Mennesker fra min generation, som har elsket film, de har elsket dem, fordi de så dem sammen med et publikum, påpeger han.

Britiske Metro har forsøgt at få en kommentar fra Disney til beskyldningerne, men dette har ikke været muligt.