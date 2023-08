I krise: TV 2 varsler fyringsrunde igen

Det er hårde og sparsomme tider for TV 2, der i foråret meddelte, at man ville afskedige 50 medarbejdere.

Men de hårde tider er ikke ovre for mediemastodonten endnu.

Således har TV 2 torsdag meddelt medarbejderne i koncernen, at der er flere fyringer på vej. Det fremgår af en mail fra TV 2's administrerende, direktør Anne Engdal Stig Christensen, der er sendt til medarbejderstaben, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Antallet af fyringer er uvist

Her kan man læse, at udviklingen på mediemarkedet betyder, at man er nødt til at reducere sine omkostninger i virksomheden.

'Det vil desværre også betyde, at vi skal reducere antallet af medarbejdere, da lønudgifter udgør en væsentlig udgiftspost i TV 2', skriver direktøren.

Det fremgår af ikke mailen, hvor mange medarbejdere der skal fyres. Men Anne Engdal Stig Christensen skriver, at man frem mod efterårsferien vil få 'det fulde billede af de nødvendige besparelser'.

Til gengæld udpeger Anne Engdal Stig Christensen, hvilke faktorer, der udfordrer mediegiganten.

Hun fremhæver blandt andet et fald i reklameomsætningen og skriver derudover, 'at streamingmarkedet er på vej mod et mætningpunkt, og væksten i basen aftager'.

Anne Engdal Stig Christensen har været administrerende direktør i TV 2 siden 2019

Lurer-chefer

Da TV 2 tilbage i april varslede fyringer, endte det med at blive noget af et drama.

Her valgte medarbejderne på TV 2's nyhedsafdeling, at nedlægge arbejdet i protest mod et varsel fra ledelsen, om at 50 fyringer var på vej.

Situationen spidsede yderligere til, da det viste sig, at nogle af cheferne på TV 2 muligvis havde kigget med på mødet via video under det faglige møde, der blev afholdt, og som ellers var strengt fortroligt.

Da Ekstra Bladet spurgte chef for TV 2 Nyhederne Thomas Funding og chefredaktør på udlandsredaktionen Jakob Vissing, om de havde været med på en kigger til et fortroligt medarbejdermøde på TV 2, svarede de begge klart nej.

Men en dag senere måtte de krybe til korset og indrømme, at de havde kigget med til mødet.

- Det, jeg har fortalt til TV 2's medarbejdere i dag, er, at jeg onsdag, hvor de holder fagligt møde, bevæger mig utrolig meget rundt i huset, fordi vi skal have styr på, hvad vi gør, hvis der bliver nedlagt arbejde, og i den forbindelse kommer jeg forbi det, vi kalder 'multiskærme', og det kigger jeg på og opdager, at et af signalerne er det møde, lød det i den forbindelse fra Thomas Funding, der fortsatte:

- Det kigger jeg ganske kortvarigt på og kommer i løbet af dagen også forbi en eller to skærme, hvor jeg konstaterer, at det også er på der. Samlet set ser jeg på det - tror jeg - i et til to minutter.