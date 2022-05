I modvind på Twitter: Sammenligner Herlufsholm med Socialdemokratiet

Det har vakt stor forargelse landet over, efter TV 2 kunne afsløre grove voldsepisoder, mobning og seksuelle krænkelser på Herlufsholms Kostskole.

Tidligere rektor Mikkel Kjellberg er blevet kritiseret af flere for sin dårlige håndtering af de mange sager, der har fundet sted på skolen før og under hans tid som rektor.

På det sociale medie Twitter er Søren Pind nu også kommet i vælten, efter han har sammenlignet sager på Herlufsholms Kostskole med MeToo-sager i Socialdemokratiet.

Til opslaget kommenterer Søren Pind videre:

'Lukkede man Socialdemokratiet pga. Frank Jensen? Jeppe Koefoed? Carsten Hansen? Selvfølgelig ikke. Heller ikke selvom de var omgærdet af en tavshedskultur', skriver Søren Pind og refererer til de mange MeToo-sager, der har været i partiet.

Det har fået flere Twitter-brugere op i det røde felt. De finder argumentet malplaceret og mærkeligt:

'Hvilke børn har Jeppe holdt nede i sengen, tævet, og proppet sine fingre op bagi for at udmyge? Hvilke børn har han bundet og efterladt under den kolde bruser? Det stikker totalt af for dig Søren.', skriver en bruger til opslaget.

'Skingrende vanvittigt tweet. Hvordan kan man like sådan en gang galoperende whataboutism medmindre man er komplet ligeglad med ofrene ?', skriver en anden bruger.

'Fuldstændig upassende og modbydelig kommentar, som hører til hos Twitters laveste og mest hjernedøde segment', skriver en tredje.

Det er latterligt

Ekstra Bladet har været i kontakt med Søren Pind, der ikke har yderligere kommentarer at tilføje, men henviser til sit opslag på Facebook, hvor han uddyber sit tweet.

'Det er jo latterligt. Socialdemokratiet er en forening. Herlufsholm er en skole. Begge dele er beskyttet af grundloven. Det er der virkelig gode grunde til. ', skriver han blandt andet på Facebook.

Vil afskaffe præfektordninger

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil fra Socialdemokratiet har indkaldt partierne i Folketinget til en drøftelse af reglerne på området.

'Blandt andet er det en uskik, at man kan sætte store børn til at skulle passe på mindre børn (præfektordninger). Det er de simpelthen ikke gamle nok til at kunne håndtere. Regeringen har tidligere i år foreslået folketingets partier at afskaffe præfektordninger. Det håber vi at kunne komme igennem med'.

Hun understreger samtidig, at hun er klar til at se på reglerne på området, når tilsynssagen er afsluttet.