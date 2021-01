I sidste øjeblik: Rykker 'X Factor'

Fredag aften rykkes sendetiden på 'X Factor’ helt ekstraordinært, og i stedet for fredag klokken 20 sendes det populære underholdningsprogram lørdag aften samme tid.

Det oplyser TV2.

Ændringen skyldes Danmarks håndboldherrers kamp mod Spanien i VM-semifinalen, som finder sted fredag aften 20.30 på DR.

Frustrerede seere: 'Snotdumt'

- Det er jo fuldstændig fantastisk, at det danske håndboldlandshold har spillet sig i VM-semifinalen og skal kæmpe om en finaleplads fredag aften, siger Mette Rysø Johansen, der er plan- og publiceringschef på TV2.

Tæsket af DR

- Vi synes ikke, de faste 'X Factor'-seere skal tvinges til at vælge mellem de danske håndboldhelte og de dygtige deltagere i 'X Factor', og derfor har TV2 valgt at sende denne uges 'X Factor' lørdag klokken 20, lyder det videre.

Fredag aften kommer der ingen 'X Factor' i dit fjernsyn. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Gik ned i seertal

'X Factor' er endnu ikke nået til liveshows, og fredag skulle anden 5 Chair Challenge være løbet over skærmen, men da programmet er optaget på forhånd, har TV2 altså nu valgt at ændre sendetidspunktet.

Det sker, efter 'X Factor' forrige fredag gik gevaldigt ned i seertal, da de danske håndboldherrer spillede kamp samtidig med 'X Factor'. Her var der næsten 1,3 millioner seere på DR, hvor de kunne se håndbold, imens 'X Factor' kun stod for 930.000 seere. Ugen før havde 'X Factor' til sammenligning langt over en million seere.

Denne uge er det dommer Martin Jensen, der skal udvælge sine fem bootcamp-deltagere blandt 11 solister over 23 år, når det bliver tid til endnu en 5 Chair Challenge. Ugen efter er det dommer Thomas Blachmans tur til at møde og bedømme grupperne i konkurrencen.

'X Factor' kan dog fortsat ses fredag aften, hvis du er en af dem, der streamer med via TV2 Play.

- Hvis man ikke vente til lørdag med at se 'X Factor', vil der allerede være mulighed for at se programmet fra fredag klokken 20 på TV2 Play, fortæller Mette Rysø Johansen.