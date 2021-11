I tårer: Det var virkelig klamt

Den kendte tv-vært Janni Pedersen står frem i dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen' på discovery+ og fortæller om sine oplevelser med sexisme på TV 2.

Her fortæller den 53-årige vært, hvordan hun som løstansat og ny på tv-stationen tilbage i 2001 fik at vide af en chef, at hun kunne blive fastansat, hvis hun havde sex med ham.

Det skete i forbindelse med et såkaldt boblemøde i København med kolleger og chefer, hvor der var festlig stemning, og hvor der blandt andet blev drukket vin og spist tapas.

I løbet af aftenen faldt snakken på Janni Pedersens ansættelse.

- Og der sagde han konkret til mig, at jeg ville blive fastansat, inden der var gået en måned eller to, men inden den måned eller to var gået, havde vi også haft sex, fortæller Janni Pedersen til Information.

Se traileren til 'Metoo: Sexisme Bag Skærmen' Se traileren til 'Metoo: Sexisme Bag Skærmen', hvor Janni Pedersen står frem.

Hun forklarer videre, at den kommentar tog fuldstændig fusen på hende. Hun ville for alt i verden gerne blive ved med at bibeholde en god relation til ham og talte derfor uden om. Hun tog dog hjem alene og sagde aldrig ja til hans tilbud.

Kort derefter tog hun hjem, men bemærkningen blev ved med at hjemsøge hende og gøre hende usikker.

Janni Pedersen står nu åbent frem. Foto: Niels Meilvang/Ritzau Scanpix

Inviterede på hotel

I dokumentaren fortæller Janni Pedersen desuden om, at hun allerede som helt ny medarbejder på TV 2 blev udsat for den grænseoverskridende adfærd fra en chef.

- Jeg har ikke været der i lang tid i Odense for at klippe et Station 2-indslag om Peter Lundin, så kommer en af TV 2's chefer forbi og er meget interesseret i, hvad jeg laver. Det er første gang, jeg ser den pågældende, som har været en del af min journalistiske forståelse i mange år, så jeg er utrolig glad for, at han kommer forbi, og jeg er meget optaget af, at han står der og siger pæne ting om mig. Jeg var stort set lige startet. Jeg var fuldstændig på røven over, at han var så interesseret, siger hun og fortsætter:

- Han siger til mig, at der er en masse, der skal mødes, og om jeg ikke vil komme ned bagefter. Jeg kommer ned og jeg tænker, at det er sjovt, for der er ikke nogle af de nye kolleger, som han har sagt, jeg skal møde. Så sidder ham og en anden chef der. Jeg er fuldstændig færdig over den interesse, de viser over for mig.

Ikke særlig rart

Hurtigt udvikler samtalen sig dog i en meget uventet retning.

- Da jeg så skal til at hjem, så bliver det ikke særlig rart. Jeg får at vide, at der er et hotelværelse, jeg kan tage med på. Men der tager jeg hjem. Til mig selv. Jeg skal ikke kunne sige, hvad der var sket, hvis jeg var taget med, siger Janni Pedersen, der blev meget berørt, da hun genfortæller historien og kæmper med at holde tårerne tilbage.

- Det berører mig nu. Så mange år efter set i lyset af det, der er sket det seneste halve år. Jeg var 31 år og gift. Jeg stod et godt sted i forhold til mit eget privatliv. Det, der rører mig nu, er de vidnesbyrd fra kvinder, der har været ramt af det samme, og som ikke er taget hjem.

Janni Pedersen fortæller, at hun i situationen kæmpede imellem en følelse af, at hun var 'feteret', men at det samtidig var 'virkelig klamt'.

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra Janni Pedersen, men hun har ikke ønsket at stille op til interview om dokumentaren.

Søndag gav hun en kommentar på Instagram, hvor hun afviste en række rygter. Den kan du læse mere om her.

