I tårer for åben skærm: - Det kan ikke tilgives

I denne uge er 'Luksusfældens' eksperter på besøg hos 26-årige Markus i Brande.

Markus har tidligere haft et kokainmisbrug, der har gjort, at han i dag har en stor gæld - blandt andet skylder han over 100.000 til sin nærmeste familiemedlemmer.

Eksperterne Kenneth Hansen og Jan Swyrtz gør det klart for Markus, at hans gæld er så stor, at det bliver svært at lave aftaler med hans kreditorer, og det betyder, at han bliver nødt til at fortælle sin familie, at han ikke kan betale dem tilbage, før alt hans anden gæld er afviklet.

Noget, som familien har stor forståelse for.

- Den største frustration har været de løgne og den udnyttelse, jeg har følt - ikke det her beløb som venter, siger Markus' storebror grådkvalt.

Markus' storebror gør det klart, at han er klar til at komme videre og arbejde på at få et forhold igen.

- Det bliver et hårdt arbejde at genopbygge tilliden, men du skal vide, jeg stadig holder meget af dig, får Markus at vide af sin bror.

Det rammer Markus hårdt at høre ordene fra sin familie, hvilket får ham til at reflektere over sin tidligere opførsel.

- Jeg har leget med deres egne børn, mens jeg var påvirket... det kan ikke tilgives. Men at blive tilgivet af sin egen familie, det er sgu stort, siger en rørt Markus.

